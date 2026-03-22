הרחפן המבצעי של איחוד הצלה תיעד הלילה (בין שבת לראשון) את זירת האסון באזור החרדי בעיר ארד, שם נפגעו בניינים רבים בשל פגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן.

בסך הכל פונו מהזירה לבתי החולים 95 פצועים, בהם 10 במצב קשה. בתום סריקות נרחבות, אנשי החילוץ ופיקוד העורף שללו חשש של לכודים בזירה.

ישראל שיף סגן ראש סניף ערד באיחוד הצלה והחובשים נהוראי דרשן, דודי רוזנוולד ויוסף זגורי מסרו לאחר חצות לילה: "מדובר בזירה קשה עם מעל 95 פצועים ונפגעי חרדה. צוותי חוסן של איחוד הצלה העניקו סיוע למספר רב של נפגעי חרדה. אמבולנסים של איחוד הצלה פינו חלק מהפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע".

בתוך כך, דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין הבהיר הלילה: "מערכות ההגנה האווירית פעלו אך לא יירטו את הטיל, אנחנו נתחקר את האירוע ונלמד ממנו. לא מדובר בחימוש מיוחד או שונה מהמוכר. אנא מכם אל תתנו יד לשמועות. הישמעו להודעות דובר צה״ל הרשמיות ולפיקוד העורף".

דפרין הוסיף: "לב עם תושבי ערד ודימונה הלילה. כוחות פיקוד העורף ויתר גופי החירום וההצלה פועלים בזירה כעת ומבצעים פעולות חילוץ. אני שולח מכאן איחולי החלמה מהירה לפצועים. גם בערב זה חשוב לזכור - הישמעו להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר הלילה: "זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.

"הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה. אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא לכולם להישמע להנחיות פיקוד העורף. אנחנו נחושים להמשיך להכות באויבינו בכל החזיתות".