בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מנסה להציג תמונה של התקדמות במגעים עם איראן, בכיר איראני בכיר חושף את הפער האמיתי בין הצדדים.

מוחסן רזאאי, שדווח לאחרונה כי מונה ליועצו הצבאי של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, הגיב בחריפות לאיומי טראמפ לפגוע בתשתית החשמל של איראן - איום שממנו הנשיא האמריקאי נסוג בינתיים.

"הפעם זה לא יהיה עין תחת עין, אלא ראש תחת עין ואתם תעזבו את המפרץ", הצהיר רזאאי בהודעה שמשקפת את הקו הקשוח שנוקטת טהרן. האיום מגיע על רקע המשא ומתן המתנהל בין הצדדים, כאשר טראמפ טוען שיש "סיכוי טוב להגיע בקרוב להסכם".

דרישות קיצוניות כתנאי להסכם

רזאאי לא הסתפק באיומים בלבד, אלא פירט את התנאים האיראניים להסכם - תנאים שנראים רחוקים מאוד מהקווים האדומים של ישראל וארה"ב. על פי דבריו, "המלחמה תימשך עד שנקבל פיצוי על כל הפסדינו, כל הסנקציות הכלכליות יוסרו, ונקבל ערבויות משפטיות בינלאומיות שוושינגטון לא תתערב בעניינינו".

הדרישות האיראניות עומדות בניגוד גמור לתנאים שהציבו ארצות הברית וישראל. כזכור, בשיחה שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, הובהר כי וושינגטון תתעקש על הוצאת האורניום המועשר מאיראן, עצירת תוכנית הגרעין, והחזרת פיקוח חודרני של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

יצוין כי רזאאי, שמונה לתפקידו לאחר חיסול המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, נחשב לאחד הדמויות המשפיעות במשטר האיראני כיום. מינויו ליועץ הצבאי של מוג'תבא חמינאי מעיד על המשקל שניתן לו בהנהגה החדשה.

תהום בין הצדדים

על פי הערכות גורמי ביטחון, בין הצדדים פעורה תהום של דרישות ותנאים. בעוד טראמפ מנסה להציג אופטימיות ציבורית, הדרישות האיראניות לפיצויים, הסרת סנקציות וערבויות בינלאומיות נראות כקו אדום שארה"ב וישראל לא יוכלו לקבל.

בישראל חוששים מפני "ניצחון חלקי" שיספק את טראמפ אך לא יבטיח את הביטחון של מדינת ישראל. הדברים הקשים של רזאאי מחזקים את החשש שאיראן רואה במגעים הנוכחיים הזדמנות לקנות זמן ולחזק את עמדתה, ולא צעד אמיתי לקראת פירוק תוכנית הגרעין.