שתי תאונות דרכים חמורות שהתרחשו הלילה בצפון ובמרכז הארץ הותירו הרוג אחד ואישה אחת במצב קשה.

בשעה 23:56 התקבל דיווח על תאונת דרכים ברחוב הגיא ביקנעם עילית. רכב פרטי התנגש במעקה בטיחות, והנהגת בת 42 נלכדה בתוכו במצב קשה. לוחמי האש חילצו אותה מהרכב, ולאחר מכן פונתה לחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית.

פראמדיקים במד"א עופר ויניק וטל שגיא תיארו את הזירה: "כשהגענו למקום ראינו רכב לאחר שהתנגש במעקה בטיחות. בתוך הרכב ישבה אישה, בת 42, כשהיא סובלת מחבלות בכל חלקי גופה כתוצאה מהתאונה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

חובש הצלה שרגא רוזנטל הוסיף פרטים על מורכבות החילוץ: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי נהגת רכב, אשה בת 42 כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שהתנגשה במעקה בטיחות ונלכדה ברכבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבועים וחבישות, ולאחר שחולצה על ידי לוחמי האש, היא פונתה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה".

בשעה 03:06 התרחשה תאונת דרכים קטלנית בכביש 4 סמוך למחלף יבנה. על פי הדיווחים מהשטח, התנגשו שתי משאיות בעוצמה רבה, כאשר אחד הנהגים נלכד בתא הנהג. לוחמי האש מתחנת רחובות הוזנקו למקום ופעלו לחילוץ הלכוד בעזרת כלים ייעודיים, אך לאחר פעולות חילוץ מורכבות נקבע מותו במקום. נהג שני פונה במצב קל לבית החולים שיבא.

חובשי רפואת חירום במד"א יענקי צישנסקי, יוסף גילברט ויוסף קיבל תיארו את הזירה: "מדובר בתאונה קשה מאוד, כשהגענו למקום ראינו 2 משאיות שהתנגשו, והרס רב שנגרם להן. פצוע בן 42 שהיה לכוד חולץ, ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קטלנית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בנוסף, פינינו פצוע במצב קל לבית החולים שיבא".

חובש הצלה יוסי טאומן הוסיף: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי נהג משאית, גבר בן 42 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שהתנגש במשאית אחרת. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער בשל אופי הפציעות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לנהג המשאית הנוספת, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים".

חובשי איחוד הצלה אלירן לוגסי, שוהם מסי ויעקב עטיה מסרו: "מדובר בתאונה בין גרר למשאית, לצערנו נהג הגרר כבן 30 נהרג במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל, כמו כן הענקנו טיפול לנהג המשאית בן 23 שנפצע קל והוא פונה להמשך טיפול בבית חולים".

הזירה במחלף יבנה הפכה למורכבת במיוחד כאשר מתנדבי זק"א שהגיעו לטפל באיסוף הממצאים נקלעו בעצמם לשני אירועים נוספים. תחילה אירעה תאונה נוספת בצידו השני של הכביש בין שני כלי רכב, ומתנדבי זק"א המשמשים גם כחובשים נאלצו לעזוב את עבודת האיסוף ולהעניק טיפול ראשוני לנפגעים. זמן קצר לאחר מכן פגעה משאית בניידת שהייתה במקום - בנס ללא נפגעים.