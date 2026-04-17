בפעם הראשונה מאז נכנס לשורות צה"ל וחיל התותחנים, ביצע תותח ה"רועם" ירי מבצעי. כוחות חטיבת האש 282 של חיל התותחנים הפעילו בימים האחרונים את המערכת החדשה בסיוע לכוחות המתמרנים בצפון, ותקפו באמצעותה מטרות של חיזבאללה מהן בוצע ירי לעבר כוחות ישראל.

מדובר בציון דרך משמעותי עבור החיל - לא רק בשל עצם השימוש המבצעי הראשון, אלא גם בגלל מה שהוא מייצג: מעבר לתותח אוטומטי ראשון מסוגו בצה"ל אחרי עשרות שנים, המבטא שינוי תפיסתי באופן בו מופעלת אש ארטילרית בשדה הקרב.

"הרועם מביא איתו המון יכולות חדשות אל מול התותח הקיים", מסביר סא"ל ב', ראש ענף "רועם" במל"י בשיחה עם אתר צה"ל. "גם ניידות, גם אוטומציה מלאה וגם יכולת לפעול כחלק מתמרון בעומק שטח אויב. הוא יורה רחוק ומדויק יותר, מה שהופך אותו לבשורה של ממש".

"זה אירוע היסטורי", חורץ הקצין. "תדמיינו את הרגע הזה - אחרי 50 שנה מחליפים, או יותר נכון משדרגים תותח בחיל. במציאות, זה מתורגם לדבר אחד - יותר אש בפחות זמן, חשיפה וסכנה לכוחות בשטח".

מאחורי הקלעים, מדובר בכלי שמשנה גם את איך שנראית הסוללה בשטח. התותח מותקן על גבי משאית כבדה המסוגלת לנוע באופן עצמאי, ללא מוביל - מה שמאפשר מעבר זריז יותר בין עמדות ומקומות שונים.

"זו משאית גדולה, אבל חכמה יותר", מתאר סא"ל ב'. "הרבה מהעבודה שבעבר הייתה ידנית - היום מתבצעת אוטומטית".

המשמעות המבצעית מורגשת בעיקר בקצב ובדיוק: ה"רועם" מסוגל לירות בקצב גבוה משמעותית מהמערכות הקיימות, לטווחים ארוכים יותר - ואף לבצע ירי במספר מסלולים כך שפגזים שונים יפגעו במטרה בו-זמנית. בנוסף, זמן התגובה מתקצר לפחות מדקה, והפעלת הכלי דורשת שלושה אנשי צוות בלבד - לעומת שמונה בתותחים הקודמים.

הירי, שבוצע לראשונה לעבר מספר מטרות תמ"ס ונ"ט של חיזבאללה שהיוו איום לכוחות, הוגדר כהצלחה מבצעית, תרם להסרת איום על הכוחות, ואף שימש בסיס לפיתוח מענים חדשים בתחום האש הארטילרית - תוך כדי לחימה.

שילוב ה"רועם" בלחימה מתבצע תוך כדי למידה מתמדת משדה הקרב, והירי שבוצע בצפון אינו רק הישג מבצעי - אלא גם שלב נוסף בהטמעת המערכת והתאמתה לשיטות הפעולה השונות בלחימה המשתנה.