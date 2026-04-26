הסתיימה הפגישה המכרעת בלשכת רה"מ בנוגע למירון

הסתיימה לפני זמן קצר הפגישה המכרעת בלשכת ראש הממשלה בנוגע לגורלה של הילולת רשב"י במירון, והוחלט כי ההכרעה הסופית תתקבל הערב בישיבת הקבינט המצומצם. הפגישה התקיימה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר המשפטים ולשירותי דת יריב לוין, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, השר שלמה קרעי הממונה על ההילולה וח"כ מאיר פרוש.

בדיון השתתפו גם בכירים בצה"ל ובמשטרה, ביניהם מפקד פיקוד העורף ומפקד המחוז הצפוני. על פי הנמסר, הדיון התמקד בהערכות המצב הביטחוני המעודכנות לאור המתיחות בצפון, כאשר גורמי ביטחון מזהירים כי קיום אירוע המוני באתרא קדישא עלול להסתיים באסון במצב הנוכחי. בכירי צה"ל: "מספיק שיגור בודד והאירוע יסתיים באסון" כזכור, בכירים במערכת הביטחון העבירו בימים האחרונים מסר חד משמעי לדרג המדיני. "במצב הנוכחי לא יהיה ניתן לקיים את ההילולה בל"ג בעומר במירון", אמרו גורמים ביטחוניים. "מספיק שיגורים בודדים של חיזבאללה לעבר ההר בזמן ההילולה והאירוע יכול להסתיים באסון". אחרי השיחה ההיסטורית בפוניבז': שני המנהיגים הליטאיים נועדו ושוחחו על חוק הגיוס | חשיפה חנני ברייטקופף | 20:11 הרמטכ"ל אייל זמיר התריע ביום חמישי האחרון על סכנה ממשית בקיום אירועי ההילולא במתכונת רחבה השנה, זאת על רקע המצב הביטחוני הרגיש בצפון הארץ. על פי דיווחים שפורסמו, התגבשה תוכנית להגביל את מספר המשתתפים לאלף איש בלבד, אולם ההחלטה נבלמה בשלב זה בעקבות לחצים כבדים שהופעלו.

האדמו"ר מבאיאן בהדלקה ל"ג בעומר

משרד ירושלים: לא התקבלה הנחיה רשמית

משרד ירושלים ומסורת ישראל הבהיר באופן חד משמעי כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון המורה על הקפאת ההכנות או ביטול האירוע. במשרד הדגישו כי לאורך כל התקופה האחרונה, ובהתאם למדיניות שנקבעה בחוק, הם פעלו בשיתוף פעולה הדוק מול משטרת ישראל ופיקוד העורף כדי להיערך להילולה רגילה ושמחה.

עם זאת, במשרד אישרו כי גורלו של האירוע עדיין תלוי ועומד, וכי כלל הגורמים המעורבים בראשות ראש הממשלה מקיימים דיונים שוטפים בנושא לאור המצב הביטחוני הרגיש. על פי הנמסר, ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להערכות המצב הביטחוניות המעודכנות, ועדכונים רשמיים ייצאו לציבור בהתאם להתפתחויות ולתוצאות הדיונים.

יצוין כי ביום שישי האחרון קיבלו משרד התחבורה ומשרד ירושלים ומסורת ישראל הנחיה שבעל פה להיערך באופן מיידי למתכונת מצומצמת, תוך עדכון כי הודעה רשמית וכתובה בנושא תצא בהמשך. למרות זאת, ההנחיה לא יצאה לפועל באופן רשמי עקב אותם לחצים שהופעלו.

ההערכה במערכת הביטחון היא כי המתיחות בצפון והאיום המתמשך מלבנון אינם מאפשרים קיום אירוע המוני באתרא קדישא. גורם בכיר בפיקוד העורף הבהיר: "לקיים אירוע כמידי שנה זה כמעט בוודאי לא יקרה. הדיון הוא בעיקר האם לאפשר אירוע מצומצם".