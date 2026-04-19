נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הלילה (בין שבת קודש לראשון) הצהרה חריגה על מדינת ישראל, בה הוא משבח את התנהלותה במהלך המלחמה ומגדיר אותה כ"בעלת ברית גדולה של ארצות הברית".

"בין אם אנשים אוהבים את ישראל ובין אם לא, הם הוכיחו את עצמם כבעלי ברית גדולים של ארצות הברית של אמריקה", הצהיר טראמפ. הנשיא המשיך ופירט את התכונות שלדעתו מאפיינות את ישראל: "הם אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים".

בהמשך דבריו, טראמפ התייחס לאופן שבו ישראל מתמודדת עם אתגרי הביטחון שלה. "בניגוד לאחרים שחשפו את צבעם האמיתי ברגע של סכסוך ולחץ, ישראל נלחמת חזק ויודעת איך לנצח", אמר הנשיא, תוך שהוא מרמז על מדינות אחרות שלא עמדו במבחן כאשר נדרשו לכך.

כזכור, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד ממקורביו של טראמפ, פרסם אף הוא מסר חריף בימים האחרונים על המשבר עם איראן. גרהאם הבהיר כי "יש לי את כל הביטחון בעולם שהנשיא טראמפ לא ייתן לפרובוקציה הזו לעבור ללא עוררין".

איראן לא אישרה את הגעתה לשיחות - וחוששת מתרגיל הטעיה של טראמפ ישראל גראדווהל | 20:45

במקביל, שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' שיגר מסר נחרץ לאיראן במהלך תדרוך לכתבים בבית הלבן. "המסר שלנו לאיראן ברור - אנחנו צופים בכם ורואים אתכם", הצהיר הגסת', תוך שהוא מפרט את הפעילות הצבאית האיראנית שנמצאת תחת מעקב אמריקאי צמוד.