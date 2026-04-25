במסגרת המאבק שמוביל הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, על הבחינות לרבנות הראשית שיהיו על פי רוח ההשקפה הטהורה, התקיימה בערב שבת קודש ישיבה מיוחדת במעונו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה.

בפגישה השתתפו הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יעקב שרבאני מראשי ישיבת מאור התורה, הגאון רבי ישראל מאיר יונה ראש בית ההוראה בלשכת הראשון לציון, ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

הרבנים שהשתתפו בפגישה חיזקו את ידיו של הראשון לציון: "בעומדו על המשמר אל מול רוחות זרות פסולות". כידוע, הראשון לציון מוביל בימים אלו מאבק נחרץ על אופי הבחינות לרבנות הראשית, תוך שמירה על רוח ההשקפה הטהורה ועל מסורת ישראל.

הפגישה התקיימה בצל הסערה סביב בחינות הרבנות שהתקיימו בימים האחרונים, בהן השתתפו כ-4,000 אברכים למרות קריאות להחרמה מצד פוסקים בכירים. הראשון לציון קרא לאברכים לגשת למבחנים ללא חשש, תוך הבטחה שלא יינתן כושר או הסמכה לנשים.

בסיום הפגישה נמסר כי "סוכם על שורה של החלטות חשובות לחיזוק עולם התורה והיהדות". פרטי ההחלטות לא פורסמו, אך מקורות בכירים העריכו כי מדובר בהמשך התמיכה המלאה במהלכיו של הראשון לציון בנושא הבחינות.

יצוין כי הגר"ד כהן פרסם לאחרונה מכתב הבהרה בו הבהיר כי התנגדותו נגעה אך ורק למתן כושר והסמכה רשמית לנשים, ואילו בכל הנוגע לעצם קיום המבחנים, הוא מצהיר בנחרצות: "אפשר לסמוך על שיקול דעתם של העוסקים בדבר".

הפגישה במעון הגר"א סלים מצטרפת לשורה של מהלכים שמבצע הראשון לציון בימים אלו לחיזוק מעמד הרבנות הראשית ושמירה על אופי הבחינות. במהלך ביקורו במתחם הבחינות בבנייני האומה, הבהיר הראשון לציון כי בכוונתו לבצע שינויים שיגבירו את רמת העיון בלימוד ההלכה.