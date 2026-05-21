רז"ל כותבים במדרש, "אמר הקב"ה לישראל בניי היו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה" – וכפי שבעת קבלת התורה בפעם הראשונה נכחו יחד כל ישראל, תיקן כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א כי בכל שנה, בעת קריאת התורה בחג השבועות, ולכל הפחות בעת קריאת עשרת הדיברות, יבואו יחד עם הילדים הקטנים לבית כנסת.

עוד מובא במדרש כי בשעה שעמדו ישראל לקבל התורה אמר להם הקב"ה: "הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואתננה לכם". בני-ישראל הציעו כמה "ערבים", אבל הקב"ה לא הסכים עליהם, עד שאמרו ישראל: "בנינו יהיו ערבים שלנו", ו"מיד קבלן הקב"ה ונתן את התורה לישראל".

מאז התקנה של הרבי בשנת תש"מ, הצטרפו לקריאת הרבי עוד רבים מגדולי ישראל מכל החוגים והעדות, להביא את הילדים הקטנים לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות ולקבל את התורה מחדש – עם הבנים, הערבים לכך שנקיים את התורה.

ב'צעירי חב"ד' בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב, יצאו בקמפיין נרחב לקהל להביא את הילדים הקטנים לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדיברות, ולארגן מנייני קריאת התורה בשעות הרגילות – גם במקומות בהם מארגנים מנייני תפילה כוותיקין בחג השבועות.

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליט"א והרב הראשי הגאון רבי קלמן בר שליט"א, פרסמו קריאה פומבית לציבור להשתתף יחד, האנשים והנשים והטף בקריאת התורה בחג השבועות.

"לכו בנים שמעו לי", כתב הגר"ד יוסף, "והתקבצו בבתי כנסיות ביום חג השבועות, יום חג מתן תורה, כאיש אחד בלב אחד - אנשים, נשים וטף, ואפילו הקטנים ביותר. בקדושה ובצניעות. ובפרט בזמן של צרות כל כך גדולות לעם ישראל, ודאי שהערבות הזאת של ילדי ישראל, תוסיף לכולנו זכויות ונזכה לישועה גדולה".

הגר"ק בר כתב: "לבוא עם צעירי הצאן לבתי הכנסת על מנת לשמוע ברוב עם את קריאת התורה בה יקראו גם את עשרת הדברות. בכך, נחנך אמונתם ונטמיע בהם את יסודות האמונה היהודית. עשרת הדברות כוללות את מהות התורה - בין אדם למקום ובין אדם לחברו".

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב: "יצאנו בקמפיין נרחב לעודד את הבאת הילדים, הערבים בעדינו, לשמיעת עשרת הדיברות כתקנתו הקדושה של הרבי זיע"א. השתתפות רבבות הילדים בעשרת הדיברות, יאחד את עם ישראל כולו סביב התורה – דווקא בימים אלו".