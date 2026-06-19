בצרפת נשרפו קרונות התורה, ובירושלים נחסמו הצירים; לילה סוער

לילה מתוח ולא פשוט עבר אמש (ליל שישי) על כוחותינו בגזרה הצפונית של ארץ הקודש, עם הקפצת כוחות נרחבת בעקבות אירועים ביטחוניים משמעותיים. אולם לא רק בגבול הצפון נרשמה דרמה: לילה סוער ומתוח עבר גם על אנשי 'העדה' ברחבי הארץ, שהסתיים בעימותים קשים מול המשטרה בלב ירושלים.

בהוראת רבני הבד"ץ של העדה החרדית, התכנסו אמש בחצות הלילה המונים ב-13 מוקדים שונים בארץ. העיתוי שנבחר אינו מקרי: יום שישי, היום בו נשרפו כ' קרונות מלאים בספרי קודש בצרפת, במטרה להרבות בסליחות, תפילה ותחנונים לפני בורא כל יצור, כפי שהם ציינו במודעות ענק ברחובות העיר כלשונם: "גזירות הנוראות שממיט שלטון הרשע על ראשי עם הקודש, ובפרט הגזירה האיומה על בחורי ואברכי ישראל להתגייס לצבאם הטמא".

סדר הסליחות המיוחד שאמרו היה סדר י"ג מידות, המקובל ביום החמישי של עשרת ימי תשובה. המוקד המרכזי היה בירושלים, שם התכנסו המונים באזור כיכר זופניק בואכה כיכר השבת. מוקדים נוספים נרשמו בבני ברק, בית שמש, אחיסמך, ביתר, ברכפלד, אלעד, אשדוד, טבריה, צפת, נוף הגליל ואף בחריש.

לאחר אמירת הסליחות, שהביאה עמה התעוררות עצומה כפולה ומכופלת ותקיעת שופרות, נשאו רבנים דברי נועם וחריפות נגד חוק הגיוס.

מיד עם תום עצרת התפילה בירושלים, הרוחות סערו. מאות מוחים יצאו לרחובה של עיר והחלו לחסום את צירי התנועה המרכזיים באזור, תוך שהם משבשים כליל את הסדר הציבורי בלב העיר. על פי טענת המשטרה.

כוחות גדולים של משטרת מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ויס"מ הוזעקו לזירה כדי לחלץ את הנהגים הלכודים. קצין משטרה הכריז על ההפגנה כבלתי חוקית, אך המפגינים סירבו להתפנות ואף החלו להשליך חפצים לעבר השוטרים.

בתגובה, פתחו הכוחות בפיזור רועש של המוחים תוך שימוש בכוח, הפעלת מכת"זיות להרחקת מפגינים והשלכת רימוני הלם. לאחר שעות של מתח, נפתחו הכבישים לתנועה. במהלך המהומות נעצרו שני חשודים בהפרת הסדר, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.