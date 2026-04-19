מול חופי תל אביב: אותרה גופה במעמקי הים, כוחות חירום בזירה

דיווח ראשוני: האם אחרי תשעה ימים של חיפושים, נמצאה גופתו של בחור הישיבה אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, בן ה-17?

ארגון זק"א הודיע היום (ראשון), בשעת צהרים, כי נמצאה גופה במעמקי ים התיכון מול חופי תל אביב. "כוחות החירום פועלים בזירה, והגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי", נמסר.

החיפושים אחר תלמיד הישיבה החלו ביום שישי לפני תשעה ימים, לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, בים התיכון, בשעת צהרים יחד עם אחיו, יששכר דב שפיגל ז"ל, בן 21, שנפטר לאחר שהרופאים ניסו להילחם על חייו.

מדוברות מד״א נמסר כי "בשעה 14:24 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על גבר שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף סידנא עלי בהרצליה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר ללא סימני חיים, וקובעים את מותו במקום".

ביום רביעי בשבוע שעבר, ובמקביל לחיפושים, התקיימה הלוויתו של האח. במסע הלוויה קורע לב ליוו אלפים את הבחור החשוב למנוחות. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, זעק בבכי על "הפיקדון שחזר", והתחנן למציאת הבן השני הנעדר במצולות הים. ראשי הישיבות והמשגיח הגר"ד סגל ביכו את האובדן הנורא.

הוריו של אברהם שיושבים שבעה על אחיו הבחור יששכר דב ז״ל, יצאו כעת באמצע השבעה לזהות את הגופה שאותרה.