נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב במהלך שבת קודש התייחסות ברשת החברתית שלו על התקיפות באיראן. "

"מדינות רבות", כתב הנשיא: "במיוחד אלו שנפגעו מניסיון הסגירה של איראן את מצר הורמוז, ישלחו ספינות מלחמה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית של אמריקה, כדי לשמור על המצר פתוח ובטוח".

לדברי טראמפ: "כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו".

עוד אמר טראמפ: "יש לקוות שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעו מהמאורע המלאכותי הזה, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז לא יהווה עוד איום מצד מדינה שראשה נערף לחלוטין".

לסיום כתב טראמפ: "בינתיים, ארצות הברית תפציץ את קו החוף עד מוות, ותמשיך לירות בסירות ובספינות איראניות מחוץ למים. כך או אחרת, בקרוב נפתח את מצר הורמוז, יהיה בטוח וחופשי!".