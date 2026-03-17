מסלול עוקף ארה"ב: 1.6 מיליון חביות נפט ביום זורמות מאיראן לסין 

למרות הלחץ הבינלאומי והתקיפות על תשתיות המפתח, איראן מצליחה לשמור על היקפי ייצוא נפט אדירים דרך מצר הורמוז | גורמים מעריכים כי ארה"ב נמנעת מחסימה מוחלטת מתוך רצון למנוע משבר אנרגיה עולמי ומחשש להסלמת המתיחות מול סין, יעד הייצוא המרכזי (חדשות בעולם)

נתוני מעקב ספינות וסחר חושפים כי ממשיכה לייצא כ-1.5 עד 1.6 מיליון חביות נפט גולמי ביום. למרות מתקפות על תשתיות אסטרטגיות, כמו מרכז הייצוא באי ח’ארג, גורמים איראניים מדווחים כי פעילות שדות הנפט ופלטפורמות הטעינה נותרה יציבה ולא נפגעה באופן משמעותי.

מרבית הנפט האיראני מיועד לשוק הסיני, שממשיך לרכוש כמויות גדולות של נפט המועבר דרך "מכליות צל" ודרכי עקיפה מתוחכמות. המצר שדרכו עובר הנפט, , נחשב לחוליה קריטית בשרשרת האנרגיה העולמית, שכן עוברים בו כ-20% מאספקת הנפט הגלובלית.

מומחים בעולם סבורים כי ההחלטה בוושינגטון שלא לחסום את נתיבי ההובלה או לפגוע בתשתיות הנפט היא החלטה מודעת, שמטרתה למנוע קריסה חדה של ההיצע הגלובלי ולבלום עליית מחירים בשווקים.

עם זאת, גורמים פוליטיים מצביעים על רובד נוסף למדיניות זו: על פי הערכות, ייתכן כי ממשל טראמפ נמנע מצעדים דרסטיים כדי למנוע מתיחות ישירה עם סין. מכיוון שסין היא הנהנית העיקרית מהנפט האיראני, חסימתו עלולה להיתפס כמהלך עוין מול בייג'ינג, מה שמוביל את וושינגטון לבחור בגישה זהירה המאפשרת את המשך זרימת הנפט למרות משטר הסנקציות.

