ראשי הממשלות והנשיאים של בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, הולנד ויפן פרסמו היום (חמישי) הצהרה משותפת ויוצאת דופן בחריפותה לנוכח ההסלמה הצבאית במצר הורמוז. המנהיגים הטילו על איראן את האחריות הישירה לשיבוש שרשראות האספקה העולמיות והזהירו כי חסימת המצר מהווה איום על השלום והביטחון הבינלאומי.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם דאונינג 10 נכתב: "אנו מגנים במונחים החריפים ביותר את המתקפות האחרונות של איראן על כלי שיט מסחריים לא חמושים במפרץ, מתקפות על תשתיות אזרחיות לרבות מתקני נפט וגז, ואת הסגירה דה-פקטו של מצר הורמוז על ידי כוחות איראניים". המנהיגים הביעו דאגה עמוקה מהעימות המתרחב ודרשו מטהרן לציית להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם.

המדינות החתומות על ההצהרה הבהירו כי לא ישלימו עם הפגיעה בחופש הניווט, אותו הגדירו כעקרון יסוד של המשפט הבינלאומי. "אנו קוראים לאיראן להפסיק לאלתר את איומיה, הנחת מוקשים, תקיפות כטב"מים וטילים וניסיונות אחרים לחסום את המצר בפני שיט מסחרי, ולציית להחלטה 2817 של מועצת הביטחון של האו"ם", נמסר בהצהרה המשותפת. המנהיגים הוסיפו כי "השפעות פעולותיה של איראן יורגשו על ידי אנשים בכל חלקי העולם, במיוחד הפגיעים ביותר".

כחלק מהמאמץ לייצב את הכלכלה העולמית, המדינות בירכו על החלטת סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) לשחרר רזרבות נפט אסטרטגיות באופן מתואם. המנהיגים הדגישו כי בכוונתם לפעול מול מדינות מייצרות כדי להגדיל את התפוקה ולספק תמיכה למדינות שנפגעו מהמשבר דרך מוסדות פיננסיים בינלאומיים.

בסיכום דבריהם, הציבו המנהיגים קו אדום בנוגע להמשך הפעילות במרחב הימי: "אנו מדגישים כי הפרעה כזו לשיט הבינלאומי ושיבוש שרשראות אספקת האנרגיה העולמיות מהווים איום על השלום והביטחון הבינלאומי. בהקשר זה, אנו קוראים להפסקה כוללת ומיידית של התקפות על תשתיות אזרחיות, לרבות מתקני נפט וגז".

עוד הוסיפו המנהיגים כי הם מוכנים לתרום למאמצים להבטחת מעבר בטוח במצר וכי הם "מברכים על מחויבותן של מדינות העוסקות בתכנון מקדים" למטרה זו.