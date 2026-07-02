הטעות בניסוח שעולה ביוקר: מנורה שילמה 73 מיליון ש' ותובעת את כלל

סכסוך ענק של עשרות מיליוני שקלים מסעיר את עולם הביטוח והמשפט בישראל: חברת הביטוח מנורה הגישה תביעה בסך 70 מיליון שקל נגד חברת כלל ביטוח לבית המשפט המחוזי, בדרישה להחזר על סכומי עתק ששילמה לחברת בתי הזיקוק בחיפה (בז"ן).

התשלום בוצע בעקבות טענות לרשלנות מקצועית קשה של אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים והגדולים בארץ – משרד גורניצקי.

שורשי הפרשה נעוצים במו"מ מורכב שניהלה בז"ן מול חברת הגז המצרית EMG בשנים 2017–2018 בנוגע לייצוא גז טבעי. על פי כתב התביעה שהגישה מנורה (באמצעות עוה"ד לימור נגלר-קרונפלד ואביחי סלהוב), מי שהוביל את הטיפול המשפטי מטעם משרד גורניצקי הוא עו"ד ג'ק סמית (כיום שותף בכיר ומנהל תחום האנרגיה במשרד שבלת).

בז"ן הבהירה אז לסמית כי מניעת התיישנות התביעה נגד המצרים היא נושא קריטי, והוא ניסח עבורה הסכמים שנועדו להקפיא את מרוץ הזמנים.

אלא שבשנת 2019, במהלך בוררות בין בז"ן לחברה המצרית, הטילה EMG פצצה וטענה כי התביעה נגדה התיישנה. עורכי הדין האנגלים של בז"ן פנו בבהלה לסמית, התריעו בפניו כי נפלה טעות חמורה בהסכמים שניסח, והבהירו לו כי אם התביעה – שנאמדה ב-60 עד 450 מיליון דולר – תידחה בגלל התיישנות, האחריות תהיה עליו. בפברואר 2021 קיבלו הבוררים את טענת ההתיישנות של המצרים, דחו את תביעת בז"ן וציינו במפורש שחלק מטענותיה של החברה הישראלית היו מתקבלות אלמלא הטעות המשפטית.

בעקבות הכישלון המהדהד בבוררות, שלחה בז"ן לגורניצקי טיוטת כתב תביעה בסך 265 מיליון שקל בגין רשלנות מקצועית. המחלוקת הועברה לבוררות פנימית בפני עו"ד רם כספי המנוח, ובסיומה הסכימה חברת מנורה – שביטחה את משרד גורניצקי באותה עת – לשלם לבז"ן סכום מטורף של 73 מיליון שקל כדי לסגור את התיק ולמנוע חשיפת נזק גדולה יותר.

כעת, מנורה מסרבת להישאר עם ההפסד ומפנה אצבע מאשימה לחברת כלל ביטוח, שביטחה את משרד גורניצקי בשנים 2017–2020, התקופה שבה נעשתה הטעות בניסוח ההסכמים.

מנורה טוענת כי כלל מתנערת מחובתה "בנימוק חסר פשר ומתוך ציפייה אופורטוניסטית לחמוק מחובת התשלום", שכן עו"ד סמית ידע על המקרה בזמן שהפוליסה של כלל הייתה בתוקף. מנגד, כלל דחתה את הכיסוי בטענה שהפסק הרשמי ניתן רק ב-2021, לאחר שהפוליסה שלה כבר הסתיימה. כתב הגנה מטעם חברת כלל טרם הוגש.