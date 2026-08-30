פרויקט מוזיקלי חדש ומיוחד יוצא לאור בימים אלו לקראת חודש הרחמים והסליחות. מוישי רוט מגיש את האלבום "מלכות שבמלכות", המשך לאלבום "הוד שבהוד" שזכה להצלחה רבה. המיוחד באלבום החדש הוא שכל הניגונים בו הם מלחניו של ר' משה יחזקי' וייס, אחד ממלחיני המוזיקה החסידית המובילים בדורנו. האלבום מגיע בעיתוי מתאים במיוחד לקראת ימי הדין וחגי תשרי, ומציע מסע מוזיקלי העוסק בקבלת עול מלכות שמים והתעוררות רוחנית לקראת השנה החדשה.

ההחלטה להקדיש את האלבום כולו ללחנים של מלחין אחד יוצרת אחידות מיוחדת, כאשר כל ניגון מוסיף ממד נוסף למסע הרוחני. ניגוניו של ר' משה יחזקי' וייס ידועים ביכולתם לעורר את הלב ולהביא את השומע אל עומק ההתבוננות הפנימית. באלבום החדש מקבלים הלחנים פרשנות מוזיקלית עדכנית, תוך שמירה קפדנית על הקדושה והטהרות המקוריות של הניגונים.

באלבום משתתפת שורה ארוכה של זמרים ובעלי מנגנים מעולם המוזיקה החסידית. בין המבצעים: אהר' לע סאמעט, ארי היל, פיני איינהורן, מוטי ויזל, מיילעך קאהן, מענדי וויס, שמוליק קליין, מיילך ברוינשטיין, יושע גפן, יענקי אויש, שמחה בירנהאק ויואלי דווידוביץ. כל אחד מהזמרים מביא את הטעם והסגנון המיוחד לו, ויחד נוצר פסיפס מוזיקלי עשיר המעניק לכל ניגון את הביטוי הייחודי שלו. לצד הזמרים משתתפים גם חברי מקהלת 'רוממו', המוסיפים עומק והרמוניות לביצועים.

העיבודים המוזיקליים והתזמור הופקדו בידי הצמד אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו מעטפת מוזיקלית עשירה ומוקפדת. העיבודים משלבים בין האותנטיות החסידית לבין רמת הפקה גבוהה ועכשווית, תוך שימוש בכלי נגינה מגוונים ובטכניקות הפקה מתקדמות. בנוסף לעיבודיהם, מצטרפים גם עיבודים של משה יאקאב ויענקי שטיינמעץ, המעשירים את המגוון המוזיקלי. התוצאה היא אלבום השומר על טהרת הלחנים המקוריים ומעניק להם פרשנות מוזיקלית מרגשת ומעודכנת.

אלבום לייב מערב סליחות של איינהורן בבלי | 23.08.26

ההפקה הכללית של האלבום בוצעה על ידי מוישי רוט ומוישי יאקאב, שהשקיעו מאמצים רבים ביצירת פרויקט מוזיקלי שלם. הבחירה בניגונים, סדר הביצועים, העיבודים והמבצעים - כל אלה נבחרו בקפידה רבה על מנת ליצור חוויה מוזיקלית שתלווה את השומע בדרכו הרוחנית לקראת הימים הנוראים. האלבום מציע מסע המתחיל בהתעוררות ומסתיים בכיסופים עמוקים לקראת השנה החדשה, כשכל ניגון מהווה תחנה נוספת במסע זה.

האלבום "מלכות שבמלכות" מצטרף לשורת פרויקטים מוזיקליים איכותיים שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת ימי הרחמים והסליחות. בדומה לפרויקטים אחרים, כגון מחרוזת 'אל תעזוב אותי' של אברהם כהן, גם האלבום הנוכחי מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המחברת את השומע לאווירת התקופה. הפרויקט מעיד על המגמה הגוברת בעולם המוזיקה החסידית ליצור פרויקטים מושקעים ואיכותיים המשלבים בין מסורת לבין חדשנות מוזיקלית.