( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שלחה היום (ראשון) מכתב התראה משפטי חריף למפלגת הליכוד, בו היא דורשת פיצוי כספי בסך 167 אלף שקלים ומחיקה מיידית של פרסום שפורסם ברשת X. המכתב, שנשלח באמצעות משרד עורכי הדין מיתר, מתייחס לטענות שהועלו נגד קרן טרנר אייל, אחת המצטרפות החדשות לרשימת בנט.

כזכור, בנט חשף שתי נשים שיתמודדו ברשימה שלו לכנסת - לירן אבישר בן חורין וקרן טרנר. טרנר, שכיהנה כמנכ"לית משרד האוצר ומשרד התחבורה, הובילה בעבר פרויקטים משמעותיים כמו רכבות קלות ומעבר לדיגיטל במשרד התחבורה. "מגדל קלפים של שקרים והשמצות" על פי המכתב המשפטי, הליכוד פרסם ביום שישי האחרון ברשת X טענה לפיה קרן טרנר אייל היא "מתנועת 'אחים לנשק', ארגון שעודד סרבנות בצה"ל ובכך החליש את ישראל ופגע בביטחונה". בפרסום נטען עוד כי "כפי שעשה פעם קודמת, גם הפעם בנט יקים ממשלה עם השמאל והאחים המוסלמים". במכתב ההתראה מובאת גרסה שונה לחלוטין: "מדובר בפרסום שקרי וחסר כל יסוד עליו נבנה מגדל קלפים של שקרים והשמצות", נכתב במסמך. לטענת עורכי הדין, בסמוך לאחר טבח השבעה באוקטובר הוקם החמ"ל האזרחי שחש לסייע בהצלת המדינה לאחר שממשלת ישראל קרסה ולא תפקדה. "גב' טרנר אייל הצטרפה כחברת ועד של עמותת אחים ואחיות לישראל – חמ"ל אזרחי שבגדר מטרותיה לא הייתה פעילות פוליטית כלשהי", מפורט במכתב. עוד מודגש כי טרנר אייל הצטרפה לעמותה ב-14 בינואר 2024, "עמוק לתוך מלחמת חרבות ברזל, כדי לתרום ממיטב זמנה ויכולותיה לפעילות של הסיוע והשיקום בעקבות הטבח".

נתניהו, בנט ולפיד ( צילום: פלאש 90 )

דרישה לפיצוי כפול

המכתב מציין במפורש: "גב' טרנר אייל מעולם לא הייתה חלק מתנועת 'אחים לנשק'". עורכי הדין טוענים כי השקרים וההשמצות שפורסמו נועדו להוציא את דיבתם של בנט ומפלגתו והם מהווים לשון הרע כמשמעה בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

יתרה מכך, לפי תוכן הדברים ונסיבות הפרסום, נטען כי הליכוד הפיץ ברבים את לשון הרע "בכוונה לפגוע" בבנט ובמפלגתו ובשמם הטוב - כוונה המכפילה את הפיצוי בהתאם לחוק. "בהתאם לחוק עליכם לשלם למר בנט ומפלגתו ללא צורך בהוכחת נזק את הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בחוק בסך 83,500 ש"ח, בשיעור כפול נוכח הכוונה לפגוע במר בנט, לסך של 167,000 ש"ח", נכתב במכתב.

בנוסף לדרישה הכספית, המכתב מפרט שתי דרישות נוספות: מחיקה מיידית של הפרסום בכל החשבונות בהם פורסם, ופרסום מיידי של תיקון והתנצלות בכל חשבונות הליכוד.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

על רקע מתיחות פוליטית

המכתב המשפטי מגיע על רקע מתיחות גוברת בין בנט לבין הליכוד. בשבועות האחרונים תקף הליכוד את בנט בעקבות חשיפת ציוצים של יועצו ליאור חורב נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הליכוד דרש מבנט לפטר את חורב ולהתנצל בפני טראמפ.

במקביל, בנט בחר לצייץ נגד הציבור החרדי ברקע ההחלטה לקדם את חוק הגיוס אחרי חג הפסח, מה שהוביל לביקורת נוספת מצד הקואליציה. הסערה הפוליטית מתרחשת בתקופה שבה בנט מנסה לבנות מחדש את הקריירה הפוליטית שלו ולגבש מפלגה חדשה לקראת הבחירות הבאות.

נכון לשעה זו, טרם התקבלה תגובה רשמית מהליכוד למכתב ההתראה המשפטי.