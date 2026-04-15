לוין: "הדיון בהדחת בן גביר בניגוד לחוק"

לקראת פתיחת הדיון בבית המשפט העליון הבוקר (רביעי) בעתירות הדורשות את הדחתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוציא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הצהרה חריפה נגד הדיון. "הדיון המתקיים הבוקר בבג"ץ בהדחת השר בן גביר הוא בניגוד לחוק", מסר לוין, "ולהחלטת השופטים ממילא לא יהיה שום תוקף".

לוין הבהיר כי על פי החוק, הסמכות למנות שרים או לפטרם נתונה לראש הממשלה בלבד, ואינה בתחום סמכותו של בית המשפט. "ידידי השר בן גביר ימשיך לכהן בתפקידו", הדגיש שר המשפטים, "מתוקף הכרעת העם ואמון הכנסת". בן גביר: "נבחרתי למשול, לא להיות עציץ" השר בן גביר עצמו יצא בביקורת חריפה נגד בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. "מחר בבוקר בג"ץ ידון בבקשה ההזויה והאנטי דמוקרטית להדיח אותי", כתב השר ברשתות החברתיות. "היועצת המפוטרת גלי בהרב מיארה אומרת שאני קובע מדיניות, משנה את המשטרה, מתערב במינויים, מגבה לוחמים, תומך בכוח 100, ועומד מאחורי נציב שב"ס קובי יעקובי". "האמת - היא צודקת", הודה השר בגאווה. "בשביל זה נבחרתי. לא להיות עציץ, לא לגזור סרטים, ולא להיות דוגמן של הפרקליטות. נבחרתי למשול. העם בחר ימין כדי לקבל ימין". בן גביר הבהיר: "לא יועמ"שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר".

"משבר חוקתי חסר תקדים"

בתשובתו לבית המשפט שהוגשה לקראת הדיון, טען בן גביר כי מדובר ב"משבר חוקתי חסר תקדים". "לבית המשפט אין כל סמכות להדיח שר מכהן שלא הורשע בפלילים", נכתב במסמך. "הפיכת כהונת שרים לשאלה משפטית, רק בשל אי-שביעות רצון פוליטית, מהווה פגיעה אנושה בסדר החברתי ובזכויות הפוליטיות של אזרחי ישראל שבחרו בממשלה".

השר הדגיש כי אין נגדו הרשעה, כתב אישום או אפילו חקירה באזהרה, ולכן התערבות בית המשפט בהרכב הממשלה היא "פלישה לתחום הרשות המבצעת". במסמך נחשפה גם טענה מדאיגה לפיה השב"כ, בראשות רונן בר דאז, ניהל נגד השר "מבצע איסוף חשאי" שלא העלה דבר.

הפיכת הדיון לאירוע פוליטי

על פי הנמסר מסביבת השר, בן גביר מתכנן להפוך את הדיון הדרמטי ביום רביעי לאירוע פוליטי מלא. הוכנו פודיום, שלטים וסלוגן מיוחד, וצפויים להגיע ח"כים ושרים שיתייצבו לצד בן גביר - כל זאת למרות החלטת בית המשפט להגביל באופן חריג את כניסת הקהל לאולם.

בסביבת בן גביר מסרו בפירוש כי "מדובר באירוע בחירות לכל דבר ועניין". התכנון המפורט כולל קמפיין שלם שהוכן מראש למקרה שהשר אכן יודח מתפקידו - צעד שמעיד על הגישה הפוליטית-תקשורתית שבחר לאמץ השר במקום הגנה משפטית קלאסית.