נתניהו יעביר ללפיד עדכון ביטחוני מיוחד

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר היום (רביעי) תדריך ביטחוני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במהלך חריג שמגיע על רקע מתיחות ביטחונית ופוליטית. המפגש צפוי להתקיים בשעות הערב, כאשר גורמים פוליטיים מעריכים כי העדכון קשור להתפתחויות ביטחוניות משמעותיות.

המהלך מתרחש בתקופה רגישה במיוחד, כאשר מערכת הביטחון נמצאת בכוננות מוגברת. כפי שדווח לאחרונה, נתניהו ביקש להקליט מראש את טקסי ימי הזיכרון והעצמאות בשל "חשש לפגיעה פוטנציאלית" בחייו, כאשר חוות דעת חסויה של השב"כ קובעת כי קיימת איום ממשי.

התדריך הביטחוני מגיע גם על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין נתניהו ללפיד. רק לפני ימים ספורים התפרץ ויכוח חריף בין שר החוץ גדעון סער ללפיד, כאשר סער כינה את יו"ר האופוזיציה "ליצן" והאשים אותו ב"בורות מסוכנת" בעקבות ביקורתו על החלטת איטליה להשהות את ההסכם הביטחוני.