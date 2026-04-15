בבלי
תדריך ביטחוני חריג

נתניהו יעביר ללפיד עדכון ביטחוני מיוחד

ראש הממשלה יקיים היום תדריך ביטחוני ליו"ר האופוזיציה • המהלך מגיע על רקע מתיחות ביטחונית ודיונים בבג"ץ | הפגישה הצפויה (פוליטי מדיני)

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר היום (רביעי) תדריך ביטחוני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, במהלך חריג שמגיע על רקע מתיחות ביטחונית ופוליטית. המפגש צפוי להתקיים בשעות הערב, כאשר גורמים פוליטיים מעריכים כי העדכון קשור להתפתחויות ביטחוניות משמעותיות.

המהלך מתרחש בתקופה רגישה במיוחד, כאשר מערכת הביטחון נמצאת בכוננות מוגברת. כפי שדווח לאחרונה, נתניהו ביקש להקליט מראש את טקסי ימי הזיכרון והעצמאות בשל "חשש לפגיעה פוטנציאלית" בחייו, כאשר חוות דעת חסויה של השב"כ קובעת כי קיימת איום ממשי.

התדריך הביטחוני מגיע גם על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת בין נתניהו ללפיד. רק לפני ימים ספורים התפרץ ויכוח חריף בין ללפיד, כאשר סער כינה את יו"ר האופוזיציה "ליצן" והאשים אותו ב"בורות מסוכנת" בעקבות ביקורתו על החלטת איטליה להשהות את ההסכם הביטחוני.

שר החוץ גדעון סער

גורמים פוליטיים מעריכים כי התדריך עשוי לכלול עדכונים על מספר זירות ביטחוניות, לרבות התפתחויות בזירה האיראנית והלבנונית. המפגש בין ראש הממשלה ליו"ר האופוזיציה מהווה חלק מהנוהל המקובל, אך תזמונו מעורר עניין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר