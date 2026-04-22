השב"כ מתייחס לראשונה לכניסת המתחזה לראשון לציון לטקס המשואות

לאחר פרוץ הסערה בעקבות כניסתו של אייל ציונוב, שמתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון, מסתובב בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל שבטוח כי זכה לפגוש בראשון לציון בכבודו ובעצמו, בשב"כ מגיבים הבוקר (רביעי) לאירוע.

על פי גורם בכיר בשב"כ ששוחח עם 'בבלי', "הנדון זוהה כבר בכניסתו לאירוע על ידי שב״כ ככוכב רשת ושלא מדובר ברב הראשי, הנ״ל עבר בידוק מלא ככלל אורחי הארוע".

עוד נמסר כי "מוטב לציין כי בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה״מ ושאר האישים המאובטחים בטקס. יצויין כי הזמנתו נעשתה ע״י הפקת האירוע".

כפי שדיווחנו, אמש (שלישי), בעיצומו של טקס המשואות שהתקיים בהר הרצל, בעת שהדיין הלוחם הרב אברהם זרביב השיא משואה והקדיש אותה לבתי הדין הרבניים, התמקדה מצלמת השידור בציונוב הלבוש בבגדי הראשון לציון.

הקהל, שלא היה מודע לזהותו האמיתית, ניגש לקבל את ברכתו מתוך הבנה כי מדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל.

לא ברור כיצד הצליח ציונוב להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה, אך בדרכו למקום בו התיישב, אנשים רבים ניגשו אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראש"ל המכהן.

האירוע עורר תדהמה בקרב גורמים ברבנות הראשית, שמנסים כעת למצוא דרך להתמודד עם התופעה.

בשבוע שעבר עלה ציונוב להר הבית כשהוא לבוש בגלימת ומצנפת הראשון לציון. גורמים בשירות הביטחון הכללי, שסברו תחילה כי מדובר בראשון לציון המכהן, פנו לבכירים ברבנות הראשית לברר את נסיבות העלייה להר הבית של הדמות הרבנית הבכירה ללא תיאום מוקדם.

אולם עד מהרה התברר לגורמי הביטחון כי מדובר באלמוני שהתחפש לראשון לציון. האירוע הדגיש את הבעייתיות שבהתחזות, במיוחד כאשר היא עלולה להטעות גם גורמי ביטחון בכירים ולגרום לבלבול בנוגע לפעילותו של הרב הראשי.