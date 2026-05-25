טיבי מאיים להדוף את הליכוד בקלפיות • 'ביבי מפחד מהמשותפת'

ח"כ אחמד טיבי הגיב היום (שני) בחריפות לדיווחים על תוכנית שמקדם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפסילת הרשימה המשותפת מהשתתפות בבחירות הקרובות. בישיבת הסיעה, כשנשאל על הדיווחים, מסר טיבי: "אנחנו נפסול את מפלגת הליכוד וכל החברים שלהם ביום הקלפי".

יו"ר הרשימה המשותפת המשיך והבהיר: "הידיעה הזאת אין לה סיכוי, היא ידיעה שנולדה מתה, אבל היא מוכיחה שבנימין נתניהו וחבריו מפחדים". דבריו מגיעים על רקע דיווחים כי בסביבת נתניהו מקדמים מהלך שנועד להביא לפסילת רע"מ מהשתתפות במערכת הבחירות. התוכנית להכריז על התנועה האיסלאמית כארגון טרור לפי הדיווחים שפורסמו בימים האחרונים, בסביבת ראש הממשלה מקדמים מהלך להכריז על התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, תנועת האם של מפלגת רע"מ - כארגון טרור. הטענה המרכזית נסמכת על פעילות שלה בהעברת תרומות לעזה במהלך המלחמה. המהלך, כפי שדווח בבבלי, דורש קידום חקיקה בכנסת וחוות דעת מגורמי הביטחון הרלוונטיים, בראשם השב"כ. לפי שני מקורות המקורבים לנתניהו, הדיונים התמקדו בהובלת מהלך זה כחלק מההכנות לבחירות הצפויות.

הרשימה המשותפת מתארגנת

בתוך כך, מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כי הן מוכנות להקים רשימה משותפת טכנית לבחירות הקרובות, וקוראות לרע"מ "לחתום מיידית על ההסכם". המפלגות קיימו פגישה משותפת שלאחריה הדגישו כי "קיימת ביניהן הסכמה בסוגיות הפוליטיות המרכזיות שעל הפרק".

כזכור, בחודשים האחרונים חתמו ראשי המפלגות הערביות על מסמך להקמת הרשימה המשותפת, במעמד שעורר סערה לאחר שתיעודים ממנו הראו חברי כנסת חוגגים לקול קריאות "אללה אכבר". יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל כתב אז: "אם זה נראה כמו מפלגה אסלאמית, נשמע כמו מפלגה אסלאמית, פועל כמו מפלגה אסלאמית – אל תתבלבלו".

לפי סקר שפורסם לאחרונה, במקרה של בחירות תזכה הרשימה הערבית המשותפת, אם תרוץ במתכונת משותפת, ל-15 מנדטים - מספר המנדטים שקיבלה בשיא כוחה בבחירות שנערכו לכנסת ה-23. לעומת זאת, אם המפלגות הערביות לא ירוצו יחד אלא בנפרד, יקבלו כולן יחד לפי הסקר 9 מנדטים בלבד.