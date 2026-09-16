אווירה של רוממות והתעלות מיוחדת שררה בהיכל ישיבת "ברכת שמואל" שבראשות הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, כאשר לקראת ימים הנוראים הגיע אליה חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבת אורחות תורה, למסור דברי התעוררות וחיזוק למאות בחורי הישיבה.

כשעלה ראש הישיבה אל היכל בית המדרש, הביע התפעלות רבה מקול התורה שבקע מתוך ההיכל. בדבריו התייחס הגר"ש שטיינמן לשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו, וקרא לתלמידים להמשיך בשקידה על התורה והעבודה ולנצל כל רגע פנוי ליראה ולתפילה.

במהלך השיחה הזכיר ראש הישיבה את זכרו של בעל ה"ברכת שמואל" ושל ראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל. לאחר מכן עברו מאות הבחורים בתור ארוך לקבל את ברכת השנים מפי הגר"ש שטיינמן, שהקדיש מזמנו היקר ובירך כל אחד מהתלמידים בחמימות ובפרטות.