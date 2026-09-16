בבלי
לקראת ראש השנה

"לנצל כל רגע ליראה ולתפילה": הגר"ש שטיינמן חיזק את בחורי ברכת שמואל

חבר מועצת גדולי התורה הגיע להיכל הישיבה לקראת ימים הנוראים, מסר דברי התעוררות והרחיב בשגב הימים הבאים • מאות בחורים עברו לקבל את ברכת השנים

הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם| צילום: הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם

אווירה של רוממות והתעלות מיוחדת שררה בהיכל ישיבת "ברכת שמואל" שבראשות הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, כאשר לקראת ימים הנוראים הגיע אליה חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבת אורחות תורה, למסור דברי התעוררות וחיזוק למאות בחורי הישיבה.

כשעלה ראש הישיבה אל היכל בית המדרש, הביע התפעלות רבה מקול התורה שבקע מתוך ההיכל. בדבריו התייחס הגר"ש שטיינמן לשגב הימים הנוראים הבאים לקראתנו, וקרא לתלמידים להמשיך בשקידה על התורה והעבודה ולנצל כל רגע פנוי ליראה ולתפילה.

במהלך השיחה הזכיר ראש הישיבה את זכרו של בעל ה"ברכת שמואל" ושל ראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל. לאחר מכן עברו מאות הבחורים בתור ארוך לקבל את ברכת השנים מפי הגר"ש שטיינמן, שהקדיש מזמנו היקר ובירך כל אחד מהתלמידים בחמימות ובפרטות.

הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם (הגר"ש שטיינמן בישיבת ברכת שמואל | צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר