במהלך פעילות אכיפה אמש (ראשון) של שוטר מסיירת האופנועים באגף התנועה של מחוז ירושלים, הבחין השוטר באזור צומת הגבעה הצרפתית, ברוכב אופנוע המבצע עבירת תנועה של הרמת גלגל תוך שהוא מסכן את משתמשי הדרך.

השוטר קרא לחשוד לעצור, וזה החל בנהיגה פרועה תוך חציית צמתים באור אדום בניסיון להימלט, עד אשר התנגש ברכב פרטי, נטש את האופנוע וניסה להימלט רגלית, אך נעצר ע"י כוחות המשטרה שהגיבו לדיווח.

החשוד, בן 20, תושב מזרח ירושלים, בשל פציעתו מהתאונה, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ובהמשך יחקר באגף התנועה של מחוז ירושלים למיצוי הדין עמו.