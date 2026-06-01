תפיסה חריגה בלב ים: ארגזי סיגריות בשווי מיליונים | צפו

שוטרי השיטור הימי דרום יחד עם יס"מ מכס אשדוד ובלשי משטרת אשדוד, ביצעו ביממה האחרונה פעילות מבצעית יזומה בעקבות מידע של המכס, בדבר חשד לכנופיית מבריחים אשר עושים דרכם בסירה מהירה לחוף אשדוד לאחר שעל פי החשד, חברו בלב ים לאוניה סוחרת והעמיסו על הסירה כ-4000 פאקטים של סיגריות בשווי מוערך של כ-2 מליון שקלים, במטרה להבריחם ארצה.
החשודים שככל הנראה הבחינו בשוטרים הימיים, השליכו בלב הים ארגזי סיגריות במטרה להעלים ראיות ונמלטו במהירות לחוף. הסחורה שהושלכה למים אותרה ונתפסה.
הכוחות המשיכו בפעילות המבצעית גם אתמול, במהלכה אותרה האונייה החשודה בהברחה ובמהלך הפעילות וההשתלטות על האונייה, הושלכה לים סחורה נוספת של סיגריות שנתפסה, בשווי כולל מוערך של כ- 5 מיליון ש"ח.
בתום הפעילות נעצרו לחקירה שניים מחברי צוות האונייה-הקפטן והקצין הראשון, תושבים זרים מאזרבייג’ן שהועברו לחקירת מכס אשדוד. החקירה נמשכת.
