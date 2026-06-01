בבלי
השליכו פאקטים לים

תפיסה חריגה בלב ים: ארגזי סיגריות בשווי מיליונים | צפו

השיטור הימי של המשטרה יחד עם מכס אשדוד סיכלו הברחת פאקטים של סיגריות בשווי של כ-7 מיליון שקלים | צפו בתפיסה (משטרה)

תפיסת הסיגריות (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי השיטור הימי דרום יחד עם יס"מ מכס אשדוד ובלשי משטרת אשדוד, ביצעו ביממה האחרונה פעילות מבצעית יזומה בעקבות מידע של המכס, בדבר חשד לכנופיית מבריחים אשר עושים דרכם בסירה מהירה לחוף אשדוד לאחר שעל פי החשד, חברו בלב ים לאוניה סוחרת והעמיסו על הסירה כ-4000 פאקטים של סיגריות בשווי מוערך של כ-2 מליון שקלים, במטרה להבריחם ארצה.

החשודים שככל הנראה הבחינו בשוטרים הימיים, השליכו בלב הים ארגזי סיגריות במטרה להעלים ראיות ונמלטו במהירות לחוף. הסחורה שהושלכה למים אותרה ונתפסה.

הכוחות המשיכו בפעילות המבצעית גם אתמול, במהלכה אותרה האונייה החשודה בהברחה ובמהלך הפעילות וההשתלטות על האונייה, הושלכה לים סחורה נוספת של סיגריות שנתפסה, בשווי כולל מוערך של כ- 5 מיליון ש"ח.

בתום הפעילות נעצרו לחקירה שניים מחברי צוות האונייה-הקפטן והקצין הראשון, תושבים זרים מאזרבייג’ן שהועברו לחקירת מכס אשדוד. החקירה נמשכת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר