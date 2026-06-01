תפיסה חריגה בלב ים: ארגזי סיגריות בשווי מיליונים | צפו

תפיסת הסיגריות ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי השיטור הימי דרום יחד עם יס"מ מכס אשדוד ובלשי משטרת אשדוד, ביצעו ביממה האחרונה פעילות מבצעית יזומה בעקבות מידע של המכס, בדבר חשד לכנופיית מבריחים אשר עושים דרכם בסירה מהירה לחוף אשדוד לאחר שעל פי החשד, חברו בלב ים לאוניה סוחרת והעמיסו על הסירה כ-4000 פאקטים של סיגריות בשווי מוערך של כ-2 מליון שקלים, במטרה להבריחם ארצה.