ראש הממשלה בנימין נתניהו נכלל ברשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בעולם לשנת 2026 של מגזין 'TIME' האמריקאי היוקרתי. הכתבה המלאה במגזין מתארת את הקאמבק הפוליטי של נתניהו לאחר אירועי ה-7 באוקטובר 2023 כמהלך שעלה אף על זה של הנשיא דונלד טראמפ.

על פי הכתבה, נתניהו עמד בפני שממה פוליטית דומה לזו שעמד בפניה טראמפ: "פיגועי חמאס ב-7 באוקטובר 2023 הותירו את ראש ממשלת ישראל אחראי לכישלון הביטחוני החמור ביותר בתולדות ארצו". אולם, כך מציינים במגזין, הקאמבק שיזם נתניהו מאז אותו יום היה דרמטי במיוחד. הכתבה מפרטת את ההישגים הצבאיים שחיזקו את מעמדו של ראש הממשלה בציבור הישראלי: הרס התשתית הצבאית של חיזבאללה על ידי צה"ל, התקיפות המשתקות שביצעה ישראל לצד ארצות הברית על תוכנית הגרעין של איראן במהלך מלחמת 12 הימים, וחילוץ כל בני הערובה שנותרו בשבי חמאס ברצועת עזה. יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שנתניהו זוכה להכרה במגזין 'TIME'. בעבר נבחר מספר פעמים לרשימת 100 המשפיעים, והמגזין אף הקדיש לו כתבות שער בנקודות מפנה שונות בקריירה הפוליטית שלו.

טראמפ ונתניהו: שני קאמבקים מקבילים

ההשוואה בין נתניהו לטראמפ במגזין 'TIME' אינה מקרית. שני המנהיגים עמדו בפני אתגרים פוליטיים קשים - טראמפ לאחר הפסדו בבחירות 2020 והאירועים בקפיטול, ונתניהו לאחר כישלון ה-7 באוקטובר. שניהם הצליחו לבצע קאמבק פוליטי שהפתיע מבקרים רבים.

רקע מעניין לכתבה הוא שטראמפ עצמו מתח ביקורת חריפה על מגזין 'TIME' לאחרונה, כאשר התלונן על התמונה שלו על שער המגזין. הנשיא האמריקאי כתב ב-Truth Social: "התמונה - אולי הגרועה ביותר בכל הזמנים. הם 'העלימו' לי את השיער, ושמו משהו מרחף על הראש שנראה כמו כתר קטן במיוחד".

בימים אלה ממשיך נתניהו לנהל את המערכה הצבאית בזירות השונות. ראש הממשלה הודיע כי צה"ל ממשיך להכות בחיזבאללה ועומד להכריע את בינת ג'בייל, שם ריכז הארגון כוח גדול. במקביל, הוא מנהל מגעים דיפלומטיים נרחבים, כולל שיחה עם ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר, בה הובעה הכוונה לשמר את הקשר המיוחד בין המדינות.

ההכרה של מגזין 'TIME' מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר נתניהו מתמודד עם אתגרים פנימיים וחיצוניים כאחד. מצד אחד, הוא זוכה להכרה בינלאומית על ההישגים הצבאיים והדיפלומטיים, ומצד שני, הוא נדרש להתמודד עם ביקורת פנימית ולחצים מבית ומחוץ.