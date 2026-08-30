מעמד מרומם התקיים בליל שישי האחרון בבני ברק לציון הילולת מרן ה'בן איש חי' זיע"א, ביוזמת מוסדות 'חזון יחזקאל - עוד יוסף חי' בהנהגת הרה"ג עובדיה יוסף יחזקאל. השנה שולב המעמד עם עצרת זיכרון והתעוררות לנשמת האברך הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, שנהרג על קידוש השם בפיגוע הירי האכזרי בשכונת פרדס כ"ץ בשנת תשפ"ב.

המעמד התקיים בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וקהל רב מתושבי העיר. דברי תורה והתעוררות נשמעו מפי ראש מוסדות 'פתח הדביר' הגאון רבי ליאור גלזר והגאון רבי מנשה זליכה, אשר עמדו על גדלותו ומורשתו הרוחנית העצומה של מרן ה'בן איש חי' זיע"א, וחיזקו את הקהל לקראת ימי הרחמים והסליחות הבאים עלינו לטובה.

במהלך הערב הוזכר זכרו הטהור של הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, תוך הדגשת מידותיו המיוחדות, שקידתו הרבה בתורה ואישיותו המאירה שנקטפה בטרם עת.

בין המשתתפים נמנו יו"ר המועצה הדתית בבני ברק, הרב יחיאל לוי, לצד יו"ר סיעת ש"ס בבני ברק וסגן ראש העיר, מר שלמה אלחרר. בדבריו הקריא אלחרר איגרת מיוחדת מאת יו"ר תנועת ש"ס, אריה דרעי, שלא יכול היה להגיע למעמד באופן אישי.

המעמד הסתיים באווירה של התעלות והתרוממות רוח, מתוך תחושת אחריות להמשיך ולהפיץ את תורתו הקדושה של מרן ה'בן איש חי' זיע"א ולהנציח את זכרו של הקדוש הי"ד.