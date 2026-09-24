קהל רב התכנס ביום הכיפורים בבית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה' באשדוד, להתפלל במחיצתו של המרא דאתרא הגאון רבי חיים שמעון פינטו.

ההיערכות לקראת היום הקדוש החלה זמן רב מראש. מתפללים רבים הגיעו מרחבי הארץ ומחוץ לעיר, ולשם כך הוכשר האולם הגדול שליד בית הכנסת לאכסן את המוני המתפללים.

עוד טרם כניסת היום הקדוש נראה הגאון רבי חיים שמעון פינטו בשערי בית הכנסת, כשהוא עטוי בגדי לבן ומצנפת לבנה על ראשו. מתפללים רבים ניגשו לקבל ממנו ברכת גמר חתימה טובה, והוא הרעיף עליהם ברכות עד שישב במקומו בפינת בית הכנסת.

לאורך כל התפילות ביום הכיפורים עבר הגאון רבי חיים שמעון פינטו לפני התיבה ועורר את הקהל, כשקולו נשנק מבכי בכל אמירת הסליחות והתפילות.

לקראת תפילת נעילה, עם דמדומי החמה, פנה הגאון רבי חיים שמעון פינטו אל הרב אברהם בוגנים, רב מחלקת הכשרות ברבנות ומו"ץ, לשאת דברי התעוררות לקראת חתימת התפילות בשעת החיתום.

הרב בוגנים נשא דברי התעוררות קצרים מדברים ששמע מהמרא דאתרא על עבודת קדושת היום ועל הדרך בעבודת ה', שכל אחד יקבל על עצמו קבלה להיות דבק בהשם יתברך יותר.

מיד לאחר מכן נפתחו דלתות ההיכל לקול זעקתם ושוועתם של מאות המתפללים במילות התפילה הנרגשת: "א-ל נורא עלילה, המציא לנו מחילה, בשעת הנעילה".

למרות חולשתו מעבודת היום, גם בתפילת נעילה עבר הגאון רבי חיים שמעון פינטו לפני התיבה ונשא את התפילות והסליחות לבדו, ועורר את הקהל עד לשיא שהגיעו לקבלת עול מלכות שמים עם תקיעת השופר המסמלת את הזכויות של עם ישראל שנחתמו לחיים טובים ולשלום.

קודם תפילת ערבית עלה הגאון רבי חיים שמעון פינטו יחד עם המתפללים למרגלות היכל ארון הקודש, ופתחו בשירה של "וטהר ליבנו לעובדך באמת", כשכל קהל המתפללים מצטרפים לשירה שהרקיעה שחקים. רק אז נגשו לתפילת ערבית.

בסיום התפילה הכריזו בשם המרא דאתרא לכל הקהל כי הגאון רבי חיים שמעון פינטו מזמין את כל הקהל למעמד שמחת בית השואבה ופדיון פטר חמור שיתקיים אי"ה במוצאי שבת וחג ראשון של חג הסוכות ברחבת סוכתו הגדולה בביתו שבקרית מלאכי בשעה 20:30.

הגאון רבי חיים שמעון פינטו הדגיש כי מצווה זו תזכה את כל עם ישראל, וכי פדיון פטר חמור זה יהיה גם פדיון לעוונותיהם של ישראל, ככתוב "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו".

קהל המתפללים יצאו לרחבה הגדולה למעמד ברכת הלבנה ברוב עם. בסיומה ערך את ההבדלה כשקהל רב מתאסף סביב השולחן ברחבה הגדולה עם כיבוד עשיר שהוכן מבעוד מועד. בסיום בירך את קהל ההמונים שסיים זה עתה יום גדוש בתפילות, ויצאו בתהלוכה גדולה וליוו אותו עד ביתו ככהן גדול במוצאי יום הכיפורים שהיו מלווין אותו על שיצא בשלום מן הקודש.