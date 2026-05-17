אלי עבוד מעיר אותנו בסינגל חדש: "שקיעה"

השיר החדש מבית היוצר של "תודה לך השם" - "שקיעה"- "Sunset" , מספר את המשל הנודע על שני אנשים שזכו להזדמנות נדירה להיכנס לאוצר המלך כגמול על גבורתם. ניתנה להם שהות רק עד רדת החשיכה, למלא את שקיהם ביהלומים המופלאים ביותר של הממלכה. אך כשהם נכנסו אל חדר האוצר, הם ניצבו בין הבחירה לדאוג לביטחון הכלכלי העתידי שלהם ולאסוף יהלומים ללא לאות, או להתפתות ולבזבז את הזמן היקר על חשקים זמניים באמצעות משתה רהבתני והופעות של מיטב האמנים. בעוד אחד האנשים נשאר ממוקד בשעון המתקתק ואסף בשקידה את היהלומים שיבטיחו את מקומו לצד כס המלכות, השני נפל קורבן ל"ריגושים המהירים" של המשתה, ואיבד את עצמו בתוך המוזיקה והיין עד שהושלך בשקיעה החוצה מבלי שהספיק כמעט לאסוף יהלומים.

רבי נחמן, בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, מלמד שיהודי חייב תמיד לחפש את החוכמה, אותה נקודה בודדת של קדושה החבויה בכל דבר. זוהי חוכמת הצדיקים הגדולים שקוראת לכל נשמה למקסם את זמנה והזדמנויותיה בעולם הזה, ומזכירה לנו שאנו מוקפים באינספור הזדמנויות ללמוד תורה ולקיים מצוות. השיר הזה תזכורת להישאר ממוקדים ביופי של השליחות שלנו, לגדול בתורה ובמצוות ללא הרף ולתפוס בשמחה את האוצרות הנצחיים הממתינים לנו בכל רגע ורגע. קרדיטים: מילים ולחן: אלי עבוד אופיר סלומון חוזר בסינגל חדש: "מה נהיה ממני" יאיר טוקר | 12.05.26 הפקה ועיבוד מוזיקלי: מנדי פורטנוי עיבוד וביצוע כלי מיתר: יועד ניר קולות רקע: מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר