הרשי רוטנברג ומקהלת 'זינגערליך' במחרוזת לכבוד מתן תורה

לקראת חג מתן תורה מגיש מנשה פרלשטיין קליפ מיוחד ומרגש הממחיש בצורה חווייתית ומעוררת השראה את ערכה הנצחי של תורתנו הקדושה.

הקליפ צולם במסגרת מופע מיוחד שהתקיים בבנייני האומה על ידי איחוד מוסדות גור, ובמרכזו הופיעו בעל המנגן הרשי רוטנברג יחד עם מקהלת הילדים "זינגערליך" בניצוחו של זאבי פיליפ, בביצוע מחרוזת מיוחדת ומרגשת.

השילוב בין הביצוע המוזיקלי המיוחד, קולות הילדים והוויזואליה שהופקה במיוחד עבור המעמד, מעניק לצופים חוויה המחברת את הלב לערכה הגדול של התורה הקדושה.

קרדיטים:

עיבוד מוזיקלי: אפרים הורביץ הפקות HG

שירה: הרשי רוטנברג

מקהלת ילדים: זינגערליך בניצוחו של זאבי פיליפ

קלידים: ישראל גולדקנופף

הפקה מוזיקלית: רובי טאוב

ביצוע במקור:

טוב לי - הערשי רוטנברג

בן תורה - הערשי רוטנברג

תורה - ניגון עתיק

שימני כחותם - יצחק פוקס