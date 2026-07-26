קול חדש של תקווה: הכוכב העולה מקנדה מנשה בלומנטל בסינגל מרגש - "ציון"

עם הגיעם לסיומם של ימי האבל של שלושת השבועות, כשהלב עודו ממאן להירגע מחרבן הבית ומכאב הגלות, מפציע בשמי המוזיקה היהודית קול חדש, רענן ומלא ברגש. הכוכב העולה מקנדה, מנשה בלומנטל, משיק כעת את סינגל הבכורה המרגש שלו – "ציון", יצירה שמביאה איתה בשורה של נחמה, אמונה איתנה ותקווה נצחית.

תפילתנו בימים אלו היא שזו תהיה השנה האחרונה שלנו בגלות, לפני שמשיח יגיע ויוביל את כלל ישראל חזרה לציון. גם ברגעי החושך הלאומי והאישי, כשאנו מבכים את החורבן, המילים והלחן מעניקים זריקת מרץ של תקווה ויודעים להזכיר: ימי האבל הללו עתידים להפוך בקרוב ממש לשמחה גדולה וחגיגה עצומה עם שיבתנו הביתה.

אמונה איתנה מתוך שברי הגלות

עד לאותו יום מיוחל, השיר "ציון" מבקש לשמש כפסקול מחזק לכל מי שנושא עיניים קדימה. גם מתוך השברים והכאב האישי של הגלות המתמשכת, היצירה מזכירה כי ימים בהירים, מוארייים ומלאי ישועה מחכים לכל אחד ואחת מאיתנו – ובפרט לכלל ישראל, כאשר נתאחד כולנו במהרה בארץ ציון וירושלים.

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בלומנטל, שחתום בעצמו על הלחן המרגש והמילים הנוגעות באידיש, מביא הגשה אותנטית, פנימית ומלאת כוונת הלב, שמצליחה לגעת בנימים העדינים ביותר של המאזין.

מעטפת מוזיקלית מושקעת מבית היוצר של גערשי שווארץ

על ההפקה המוזיקלית המורכבת והעשירה אמונים המפיקים המוערכים גערשי שווארץ וחזקי פיש, כשהפתיחה והליווי המוזיקלי מעניקים לשיר עומק דרמטי ועוטף. גערשי שווארץ חתום גם על המיקס והמאסטרינג המהודק.

התוצאה היא שיר נחמה עוצמתי ומרגש, שמסומן כבר עתה כאחד משירי הנחמה והאמונה הבולטים שיפתחו את עונת הקיץ וההתחדשות של המוזיקה היהודית.