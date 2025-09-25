משרד ההגנה הסעודי הודיע כי החות'ים שיגרו טילים וכטב"מים לעבר נמל התעופה הבין-לאומי באזור אבהא שבדרום-מערב המדינה | זאת לאחר שסעודיה תקפה היום מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן | הדובר הצבאי של החות'ים, איים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה" (העולם הערבי)
חיל האוויר פתח אחר הצהריים בסדרת תקיפות כנגד ארגון הטרור החות'י בתימן, בתגובה לירי הכטב"ם לעיר אילת אמש כתוצאה מכך נפצעו מספר ישראלים | הדי פיצוצים עזים נשמעו בצנעא בעוד מסך עשן כבד כיסה את העיר | שר הביטחון ישראל כ"ץ לקח אחריות על התקיפה, אותה כינה "חבילה עוברת" (חדשות)
המיליציה החות'ית בתימן פרסמה בסוף השבוע קליפ מושקע של להקת הנוער בארגון, המציינים 11 שנים ל'מהפכת 21 בספטמבר', אז כבשו את הבירה צנעא במהלך מלחמת האזרחים במדינה | בתיעוד נראים חברי הלהקה מזמרים יחד עם חבורת רקדנים בלבוש המסורתי (העולם הערבי)
אחרי חיסול צמרת ההנהגה, וברקע התמשכות הירי הבלתי פוסק לעבר ישראל, צה"ל תקף היום פעם נוספת בצנעא בירת תימן יעדים של משטר הטרור החות'י | על הכוונת: מחנות צבאיים של החות'ים, לצד מתחם אחסון דלקים ועוד (אקטואליה, ביטחון)
למעלה משבוע לאחר החיסול המהדהד של צמרת ארגון הטרור החות'י במבצע "טיפת מזל", הערב נחשף כי דקות לפני רגע ההפצצה המתוכנן, הטייסים קיבלו הנחיה לנצור את האש ובמשך שעה וחצי נאלצו לחוג מעל תימן | בזמן שהטייסים כבר היו בדרכם ארצה, התקבלה ידיעת הזהב - והחימושים הוטלו על המקום (צבא)
חיל האוויר הישראלי תקף יותר מ-10 יעדים בצנעא, תימן, בזמן נאום מנהיג החות'ים | לפי צה"ל, התקיפות כוונו נגד שלטון הטרור החות'י הפועל במימון איראני | שר הביטחון כ"ץ הזהיר: "מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע" | התקיפה בוצעה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן לישראל, שיורט בהצלחה | בישראל ממתינים לתוצאות הפעולה (ביטחון)
בקריאה
חריגה לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות
אלימות דתית,
פנה ארגון "מוואטנה"
לחות'ים
לשחרר לאלתר את לוי סאלם מוסא מרהבי –
היהודי האחרון בתימן,
המוחזק שנים ארוכות
במעצר אכזרי ובלתי חוקי (חדשות, יהדות)
שעות לאחר התקיפה הישראלית לאור יום במרכז צנעא, משרד הבריאות של החות'ים עדכן הלילה כי שישה בני אדם נהרגו בתקיפה וציין כי 86 בני אדם נפצעו | בין המטרות שהותקפו היו מתחם צבאי שבו שוכן ארמון הנשיאות המשמש את מנהיג החות'ים, תחנות כוח ואתר אחסון דלק ששימשו את הארגון (צבא)
כמעט יומיים לאחר תקיפת ישראל, חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב בצנעא, בירת תימן| לפי דיווחים, הותקפו מספר מטרות, בהן מתחם צבאי באזור ארמון הנשיאות, אתר לאחסון דלקים ושתי תחנות כוח | דובר צה"ל מסר כי התקיפות בוצעו בהכוונה מודיעינית, ונועדו לפגוע בתשתיות צבאיות של שלטון הטרור החות'י (צבא)
השבוע, יום אחרי יום, המריאו מטוסי חיל האוויר מבסיסיהם וגמעו כ-2,000 קילומטר עד לתימן בכדי לתקוף ולהשמיד מטרות טרור של החות'ים, כאשר בפעם השניה הושמד נמל התעופה בצנעא - כולל מטוסים שחנו בו | לאורך ההיסטוריה, היו מספר מבצעים של ישראל בהם השמידה את נמלי התעופה של אויביה והעלתה באש מטוסים שחנו בהם | סקירה היסטורית (מגזין)
מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות טרור של שלטון הטרור החות'י, ברצועת החוף המערבית ובעומק תימן | בין המטרות שהותקפו, תשתיות בתחנת הכוח "היזאז", המשמשת כתשתית חשמל מרכזית עבור שלטון הטרור החות'י בפעילותו הצבאית (חדשות, צבא וביטחון)