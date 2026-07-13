דיווח: החות'ים תקפו שדות תעופה בסעודיה בטילים היפרסוניים  

סוכנות הידיעות "סאברין ניוז", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה היום (שני) כי החות'ים תקפו נמל תעופה בסעודיה. בדיווח נכתב כי "בעקבות התקיפה בנמל התעופה של צנעא, דיווחים מצביעים על תקיפה המכוונת לנמל התעופה אבהא בסעודיה".

כמו כן בדיווח תימני נכתב כי "כוחות החות'ים מכוונים לשדות תעופה סעודיים באמצעות טילים היפרסוניים כנקמה על תקיפת נמל התעופה בצנעא. יש נזקים בשדה התעופה אבהא בעקבות פגיעת טילים".

משרד ההגנה הסעודי דיווח כי הוא מתמודד עם טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים לעבר האזור הדרומי במדינה. המשרד מסר כי "מערכות הגנה אווירית יירטו טילים בליסטיים ששוגרו על ידי החות'ים".

תקיפת החות'ים באה כנקמה לאחר שסעודיה תקפה מהאוויר סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא בירת תימן. תחילה דווח על התקיפה מפי תושבים שראו את מטוסים הקרב חגים באוויר, ולאחר מכן האירוע קיבל אישור רשמי מהחות'ים.

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, האשים את הסעודים ואיים: "האויב הסעודי יישא בהשלכות לתוקפנותו, ותוקפנות זו לא תעבור ללא תגובה". עוד איים: "סעודיה סיימה את הפסקת האש, הסעודים יגלו שהם נכנסו לצרה אסטרטגית גדולה וישלמו מחיר כבד".