צפת של מרוקו: בעוד המונים נהרו שבוע שעבר למרוקו לרגל חתונת הענק לבת אחד מנגידי ארה"ב, היו מי שניצלו את המסע כדי לפקוד את קברי המקובלים הנסתרים בעיירה אקא • הצצה מרטיטה למקום מנוחתם של צדיקים שחיו בפרישות ובדבקות, וכיום ציוניהם זועקים מתוך שיממון העזובה | צפו בתיעוד (חרדים)
הסערה סביב "קבר רב ענן" בטבריה מסרבת לשקוע והשאלות על מסורת הקבר צצות ועולות: מתי והיכן הופיעה המסורת לראשונה? האם היו זיהויים נוספים? | המחקר שלפניכם מאת חוקר קברי הצדיקים דיויד שפירו בוחן את כל שלבי התהוותה של מסורת קבר רבי ענן - מן התיעוד הקדום במאה ה־18, דרך הופעת המסורת הטבריינית בשלהי המאה ה־19, ועד דעיכתה ושכיחתה במאה ה־20 (מגזין בבלי)
מצבת שיש מפוארת שהוצבה במרכז טבריה, ליד בנק לאומי הישן ברחוב הירדן, הצליחה לעורר סערה | על המצבה נכתב "ציון קברו של רב ענן" אך תוך מספר שעות הגיעה העירייה ופירקה את המצבה | אתרי החדשות והרשתות החברתיות לגלגו על הקבר ה"מומצא", אך האם אכן האמורא נקבר במקום? (חדשות)
בראש קהל עם קודש, פקד אמש האדמו"ר מבעלזא את ציון אביו הגה"צ מבילגורייא זי"ע, הטמון בבית החיים העתיק בעיה"ק טבריה, לרגל ההילולא קדישא שחל אתמול | האדמו"ר שהגיע מלווה בשיירה מכובדת, עבר לפני התיבה לאמירת ספר רביעי שבתהילים בהתעוררות עצומה, ולאחר אמירת קדיש יתום ותפילת לחש ליד הציון, חזר למעון קודשו בקריית בעלזא בעיה"ק ירושלים (חסידים)
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לרגל
יום פטירתו של רבי חיים יצחק אהרן הכהן
רפפורט זצ"ל,
שחל
בתאריך י"ד
אלול – בבלי עם שורות קצרות על דמותו
של גדול בתורה ובעל מחבר ספרים פורה |
על
אהבת ישראל ללא גבול ומידה וחקירתו אחר
המקומות הקדושים בישראל |
“אתהלך
בארצות החיים"
(יהדות
ואקטואליה)
רק לפני ימים אחדים חולל קברו של אלעזר הכהן - ואתמול הוצתה באש מערת הקבורה של שבעים הזקנים | חסידי ברסלב: ״נכנסנו להתפלל והגחלים עוד בערו על הארץ״ | ארגון Jews United: ״התרענו שזה יילך ויחריף; בקבר של הרצל זה לא היה קורה״ (בארץ)
לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף ס’,
עסקו בהזכרת שבחים אחר
צדיק שנפטר |
מה המקור הראשון לאמירת
‘זכר צדיק לברכה אחרי שמזכירים איש צדיק?
| ומדוע הצדיק הוא
בבחינת כל המוסיף מוסיפים לו?
(יהדות,
הדף-
היומי)
אם אתם מטיילים בבין הזמנים בצפת ומחפשים קברי צדיקים אך אתה כהנים שלא יכולים להשתטח או שכבר השתטחתם בכולם - זה הפתרון של ישראל שפירא - קבר מיוחד בצפת, בו גם כהנים יכולים לבקר והוא בדוק ומנוסה ומוכר כפועל ישועות (חרדים, בין הזמנים)
רבי דוד בידרמן זצ"ל, מייסד חצר לעלוב לשם ולתהילה שתאריך פטירתו חל ביום
ז’ בשבט | שורות קצרות על
דמותו הפלאית מלאת הענווה |
הצדיק שאהב כל איש
ישראל כבנו יחדו ועשה חסד בכל מאודו | "זכות
ראשונים" (יהדות
ואקטואליה)
על פי המסורת, תאריך ו’ בשבט
הוא יום פטירתו של איתמר בן אהרן הכהן
| שורות קצרות על בנו הרביעי של
אהרן הכהן ששירת ככהן, וגם היה אחראי על תרומות המשכן |
על המסורת של מקום
קבורתו בסמוך לגבעת פנחס,
דרומית לשכם (יהדות
ואקטואליה)