היועצת המשפטית לממשלה דורשת לעצור באופן מיידי את פעילות "מדור ההסתה" החדש שהקים השר בן גביר, ועוסק בניטור התבטאויות ברשת של "יעדים משטרתיים" | בן גביר: "היועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי פיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר" (משפט)
מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר | בן גביר מסר בתגובה: "פקידה עבריינית מפוטרת מנסה לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית" (חדשות)
במפלגות החרדיות חוששים: המרד בליכוד יגלוש גם לחוק הגיוס | פרסום ראשון: נשות האברכים הצעירים במיזם לטובת ה'אלטערעס' של הוועד | ה'חיזוק' במיר ברכפלד לרפואת תלמיד הישיבה - סיקור נרחב | בהרב-מיארה קובלת: המדינה לא מתעללת מספיק בלומדי התורה | התיאוריה שחורכת את הרשתות: תקיפה באיראן בזמן נאום טראמפ (מעייריב)
מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוקף בחריפות יוצאת דופן את הייעוץ המשפטי לממשלה בטענה להכשלת עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים | פוקס מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ ובקידום סדר יום אישי, בזמן שהממשלה דורשת דחייה דחופה של 45 יום (חדשות, פוליטי)
מלחמה חזיתית בצמרת הרשות השופטת: היועמ"שית חושפת מהלך דרמטי לעקיפת השר לוין ופרסום מינוי הנשיא יצחק עמית באמצעות מנהל בתי המשפט. בתגובה חריפה לבג"ץ היא קובעת: "השר פוגע ברשות השופטת, סמכות הרישום תופקע מידיו כדי למנוע כאוס". (חוק ומשפט)
לבית המשפט העליון הוגש בג"ץ נגד הממשלה, בטענה שלא עשתה די בנוגע לאכיפת חובת הגיוס בקרב הציבור החרדי, היועצת המשפטית לממשלה, כפי הצפוי, הצטרפה לעמדת העותרים וטענה בתשובתה, כי ״התנהלות זו של הממשלה מהווה סכנה של ממש לקיומו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל" (חדשות בארץ)
המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי בעיצומו - האם אנחנו עדים לשבירת הכלים האחרונה במגרש הפוליטי? | בין דילים פוליטיים חסויים לרפורמות, מוסד היועמ"ש עומד בפני צומת גורלי | ועד כמה כל זה קשור לחוק הגיוס ומשפט נתניהו? (מגזין בבלי)
חוק היועמשי"ם של ח"כ אביחי בוארון אושר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת | ח״כ בוארון: בהרב מיארה לא תוכל עוד לקחת את שרי הממשלה כבני ערובה - ולא תוכל עוד לעקב תזכירי חוקים ממשלתיים מטעמם שיגיעו למליאת הכנסת | החוק אושר למרות ההתנגדות של היועמשית גלי בהרב מיארה, וחוות הדעת החריפה שכתבה כנגד החוק (פוליטי, חוקה)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום מכתב חריף ליועצת המשפטית של הכנסת, בו היא טענה כי חברי הכנסת עוסקים בחקירות פליליות במהלך הוועדות ופוגעים באנשי הייעוץ המשפטי והפרקליטות | ברקע חקירת הפצ"רית, היועמ"שית טוענת כי אנשיה מקבלים יחס לא ראוי בוועדות, ומותקפים על ידי חברי הכנסת שעושים לדבריה שימוש פסול בתפקידם (חדשות)
המשנה ליועצת המשפטית לממשלה שרון אפק, ביקר הבוקר בביתה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי | כשצלם של ערוץ 14 ניגש לאפק, זה הגיב בהפתעה והסתיר את פניו | בעקבות החשיפה הוגשה תלונה רשמית נגד היועמ"שית (חוק ומשפט)
חקירתה של הפצ"רית לשעבר מצויה לקראת סיום ובשלביה האחרונים | בקרוב, לאחר סיכום וסיום, יקבע הגורם שיקבל את תיק החקירה - בהתאם לממצאים | שר המשפטים יריב לוין פנה הערב שוב לבג"ץ: דורש שקולא ילווה את החקירה (משפט, בארץ)