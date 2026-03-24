הרב משה הלל הירש משמש כראש ישיבת סלבודקא המעטירה בבני ברק, לצד הגאון רבי דב לנדו. הוא חבר במועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה ונחשב לאחד ממנהיגי הציבור הליטאי המרכזיים בישראל. הרב הירש מתגורר בבני ברק ומוסר שיעורים קבועים בישיבה, תוך שהוא משמש כתובת להכוונה רוחנית ופסיקה הלכתית לאלפי תלמידים ואברכים.

בשנים האחרונות התבלט הרב הירש כדמות מרכזית בהנהגת עולם הישיבות, במיוחד בסוגיות הנוגעות לגיוס בני ישיבות ולחוק הגיוס. הוא נוטל חלק פעיל בהכרעות מדיניות של המגזר החרדי ומשתתף בישיבות מועצת גדולי התורה. ראש הישיבה מקיים קשר הדוק עם מנהיגי הציבור החרדי מכל הזרמים, כולל עם האדמו"ר מגור ועם מנהיגי ש"ס, ומשתתף בדיונים משותפים בנושאים חשובים.

הרב הירש ידוע בגישתו המאחדת ובדבריו על האחדות בין זרמים שונים בעולם התורה. באחת מהתבטאויותיו הדרמטיות הוא הצהיר כי "אין שום הבדל בין הליטווישע לחסידים", דברים שהפכו לשיחת היום בהיכלי התורה והישיבות. גישה זו באה לידי ביטוי גם בפעילותו המעשית, כאשר הוא מקבל בחורים מישיבות חסידיות לשיחות חיזוק ומשתתף באירועים של קהילות שונות.

ראש הישיבה פעיל בחיזוק עולם התורה בארץ ובעולם. הוא משתתף במסעות של קרן עולם התורה לארצות הברית וקנדה לצורך גיוס תמיכה כספית למוסדות תורניים. במסגרת מסעות אלו הוא נפגש עם נדיבים ומשתתף בדינרים ובכינוסים, תוך שהוא מסביר את חשיבות התמיכה בלומדי התורה. בנוסף, הוא ביקר בצרפת למסעי חיזוק של קהילות יהודיות מקומיות.

בתקופת מבצע "חרבות ברזל" ובצל המלחמה, הרב הירש נטל תפקיד מרכזי בחיזוק רוחם של בני הישיבות. הוא הגיע למרחבים מוגנים לחזק בחורים שנאלצו לעבור ממקומות מגוריהם, מסר שיעורים מיוחדים ונשא דברי התעוררות. ראש הישיבה גם הוציא הנחיות מפורטות למוסדות החינוך בנוגע להמשך הלימודים בצל המצב הביטחוני, תוך דאגה לבטיחות התלמידים.

הרב הירש מעורב באופן אישי בסוגיות הנוגעות למעצרים של בני ישיבות בעקבות אי התייצבות לגיוס. הוא מקיים שיחות טלפון עם בחורים שנעצרו, מגיע לכלאים צבאיים למסור שיעורים ומשתתף בעצרות מחאה. בהתבטאויותיו הוא מדגיש כי "אסור להתגייס לצבא" וכי "זו חוצפה לבקש להיכנס לצבא - ושם ודאי ירד ברוחניות". הוא גם מסביר את הממד ההיסטורי של קיומה של ארץ ישראל ונתינתה לעם היהודי - רק בזכות לומדי התורה.

ראש הישיבה מקפיד על קשר אישי עם תלמידיו ועם בני הישיבות בכלל. הוא מקבל קבוצות של בחורים למעונו לשיחות, משתתף במסיבות פורים ובאירועי ישיבה, ומברך תלמידים בהזדמנויות שונות. בחורי ישיבות רבים מגיעים אליו לקבל הכוונה בשאלות של לימוד, חיים אישיים והתמודדות עם אתגרים. הרב הירש גם מעודד יוזמות חינוכיות ומשתתף בחנוכת מוסדות תורניים חדשים.

בנושאים הלכתיים והשקפתיים, הרב הירש נותן הכרעות בסוגיות שונות. הוא התיר שימוש במחשבים כשרים בתוך בית המדרש לכתיבת דברי תורה בתנאים מסוימים, התייחס לתופעת שתיית אלכוהול בחתונות ובישיבות, ונתן הנחיות בנוגע ללימוד תנ"ך בישיבות. ראש הישיבה גם מדגיש את חשיבות שמירת הלשון ומשתתף בכינוסים של פרויקטים המקדמים נושא זה.

הרב הירש שומר על קשרים עם רבני ערים ועם רשויות מקומיות. הוא מקבל את מפקדי המשטרה החדשים לביקורי היכרות, משתתף בחנוכות בתי כנסת ומוסדות חינוך, ונפגש עם רבנים מקהילות שונות. בנוסף, הוא מקיים קשר עם מנהיגים פוליטיים, כולל ראש הממשלה, ומשתתף בדיונים על נושאים הנוגעים למגזר החרדי. ראש הישיבה ממשיך להנהיג את ישיבת סלבודקא ואת עולם הישיבות הליטאי בישראל, תוך שהוא משמש מגדלור רוחני לאלפי תלמידים ומעריצים.