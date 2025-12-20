האיש שצם 40 יום ברציפות ועשה סיגופים של גלגולי שלג ונעל נעליים עם מסמרים בתוך הנעל, בשביל לזכות לגילוי אליהו - ולא זכה, שמע שהבעל שם טוב זוכה לגילוי אליהו, אמר נלך אליו, אולי יגיד לאליהו הנביא שיתגלה גם אלי | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
כשהגיע הבעל שם טוב הקדוש למז'יבוז', רבי זאב וולף וידידו רבי דוד פורקעס התנגדו לבעש"ט הקדוש, ורק לאחר שנכחו בגדולתו וקדושתו העצומה של הבעש"ט הקדוש - הפכו לחסידיו | מאמר מיוחד לזכרו של רבי זאב, שהיום יום ההילולה שלו (חסידים)
האדמו"ר מרוזין סיפר על איך העלה הבעל שם טוב הקדוש בתפילתו את כל מדרגות הנמוכים, עד שגם הבהמות והצאן היה להם דעת להכיר את קונם, וצעקו כולם להשם עימו, והגביהו עצמם ועמדו רק על שני הרגלים האחוריות כמו עמידת אדם (חסידים)
אותו זקן מעיד כשהוא היה ילד אביו סיפר לו שראה בעיניו בכל ערב שבת קודש, בזמן קבלת שבת היו מגיעים כבשים ומסתובבים סביב קברו של הבעל שם טוב במעגל ומרימים רגליהם כשהם עומדים על שתי רגליהם האחוריות, כך סיפר היהודי התמים שאביו ראה בעיניו, ולא הוסיף מעבר | הרב יצחק ישי בנון בסיפור נדיר על הבעל שם טוב הקדוש זי"ע (חסידים)
הבעל שם טוב הקדוש ירד מהעגלה כדי לחפש את הדרך, ואחר כך ירד גם רבי יחיאל מיכל, ומצא את הבעל שם טוב הקדוש שוכב על הארץ בפישוט ידים ורגלים, ובוכה בכיה גדולה, ומורט את שערות ראשו, ואמר שחושש כי ח"ו יחללו שבת | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)