בעקבות הסערה הציבורית, ועדת הפניות הציבור תתכנס לדיון דחוף על מכרז פוד-טראקים בהרצליה המחייב פעילות בשבת • ארגון בצלמו: 'לא ייתכן שמי שרוצה לשמור שבת לא יוכל לפרנס משפחתו' | העירייה מתעקשת להמשיך במכרז חרף הביקורת (חרדים)
במכתב דרמטי במיוחד של מנכ"ל רשת החינוך העצמאי לחברי הוועדה לביקורת המדינה הוא מבהיר כי כל ענייני הרשת נתונים לפיקוח לפי חוק במשרדים הרלוונטיים ורשת החינוך לא מוצאת לנכון לשתף פעולה עם בדיקת הוועדה | חה"כ טור פז הגיב: "הם בלחץ גדול" (חרדים)
ברקע ההתרעות שהיו בשנים האחרונות מפני שריפות ענק שעלולות במקרה הטוב לשבש באופן משמעותי את החיים במדינה - פניה ראשונה הוגשה הבוקר אל הוועדה לביקורת המדינה בכנסת כדי לקיים דיון על ההיערכות שלא הייתה והכשלים שהתגלו בניהול השריפה (פוליטי)
מנהל רשות המים חשף היום במהלך הדיון בוועדה לביקורת המדינה כי "החורף הכי שחון בכ100 שנים אחרונות - מהגשם שירד בריכוז אנחנו לא מספיקים ליהנות" | היו"ר: "ההחלטה לצמצם את ההתפלה מהווה סכנה חמורה לאספקת המים של מדינת ישראל" (חדשות)
בדיון מקיף ורחב שהתקיים היום בוועדה לביקורת המדינה בראשות חה"כ מיקי לוי, משפחות חטופים ונציגיהם ביקשו להקים בהקדם מרכז טיפולי ייעודי עבורם | ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות התנצלה: "כוונתנו הייתה להעביר תמונה מלאה של הסבל הפיזי והנפשי לאו"ם, אך לא עדכנו את המשפחות מראש ושגינו" (בארץ)