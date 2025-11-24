לקראת חידוש הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, בכיר חרדי חושף כי נוסח טיוטת חוק הגיוס החדש לא צפוי לגייס חרדים נוספים לצה"ל שכן יעדי הגיוס הסופיים יהיו דומים למספר המתגייסים הקיימים כיום | הבכיר מבהיר: "גם אם החוק יעבור בכנסת, הוא לא יעמוד במבחן בג"צ" | "אטיאס מוכיח לרבנים שנעשה מאמץ" (חרדים)
יממה לאחר שטען שלא יהיו שינויים בחוק וכי יש סעיפים בודדים שבמחלוקת, נדהמו בסיעות החרדיות לגלות שאדלשטיין הגיש חוק סותר לכל ההסכמות שהושגו | בין היתר, דרש להעלות את יעדי הגיוס לכ-60% בתוך ארבע שנים, לבטל את מחיר למשתכן לכל האברכים עד גיל 30 - גם אם המגזר יעמוד ביעדים ולבטל רישיון נהיגה גם לאלו שכבר הוציאו רישיון | סעיף דרמטי נוסף: ישיבה שיהיו חסרים בה 10% מהתלמידים בביקורת - תיסגר (חרדים)
נציגי הסיעות החרדיות נפגשים עם היועצת המשפטית של הכנסת ונציגי נתניהו בניסיון להגיע להבנות על עקרונות חוק הגיוס | לאחר שהתבטא בחריפות נגד ראש הממשלה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הציב שני תנאים שרק אם הם יתקיימו - יורה שלא להצביע בעד פיזור הכנסת | שעות גורליות (חרדים, פוליטי)
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לשר לשעבר אריאל אטיאס: משמעות עמדת אדלשטיין והסנקציות שדורש בחוק הגיוס - סיום כהונת הממשלה | הגר"י הבהיר והעביר מסר ברור: "לפעול להגן על לומדי התורה בכל דרך ועם כל מי שמוכן לסייע, אין פה שייכות לימין או לכל זרם אחר" כשהרב מדגיש שעיקר שליחות הח"כים היא דאגה ללומדי התורה (חרדים)
מוקדם יותר, נפגש השר לשעבר אריאל אטיאס עם זקן מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה - ועדכן אותו במתרחש, ובדרישות אדלשטיין בנוגע ל'חוק הגיוס' | הגר"מ מאיה לאטיאס: "זה לא מקובל עלינו בכלל - זה עקרונות של חוק שהם ביזוי תלמידי חכמים" |"בממשלה הזו אי אפשר לשבת, איך נעשה את זה בדיוק - נראה.."| הציטוטים המלאים | (חרדים)
אחרי שבפגישה הראשונה בין ראש הממשלה וחברי הכנסת דרעי ואדלשטיין, דווח, כי ישנה התקדמות לקראת הדיונים על חקיקת חוק הגיוס, נדמה שהחוק הולך ומתרחק, זאת לאחר הפגישה השנייה בנושא שהתקיימה היום והצדדים רחוקים מלהגיע להבנות | כל הפרטים (חדשות חרדים)
על רקע תשובת המדינה לשופטי בג"צ, נמשכות השיחות על תיקוני חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | הנקודות שבמחלוקת: על מי ומתי יחולו הסנקציות האישיות, האם שירות לאומי ואזרחי ייכנס ליעדים ומה יעשו עשרות אלפי מיועדי הגיוס החרדים • ישי כהן עם מאחורי הקלעים בניסיון להשיג חוק מוסכם (אקטואליה)