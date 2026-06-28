יו"ר ש"ס אריה דרעי, בחורי ישיבות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, שלומי כהן, יונן סינדל/Flash90 )

הקואליציה פותחת בשבוע הקרוב במהלך מואץ להעברת חוק הקפאת ההליכים הפליליים נגד בני ישיבות ואברכים, לצד חוק יסוד לימוד התורה. בימים שלישי ורביעי צפויים להתקיים דיונים מרתוניים בממשלה ובוועדת החוץ והביטחון, במטרה להשלים את החקיקה לפני פיזור אפשרי של הכנסת.

הצעת החוק, המבוססת על טיוטה מפורטת של יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, מציעה הקפאה זמנית של ההליכים הפליליים למשך 90 יום, תוך קביעת קריטריונים נוקשים להגדרת מעמד "תורתו אומנותו". במקביל, מאחורי הקלעים מתנהלת דרמה פוליטית סביב ניסיונות של ישיבות ההסדר להיכנס למשוואה. 45 שעות לימוד שבועיות: הקריטריונים המחמירים הצעת החוק מעגנת לראשונה בהוראת שעה מנגנון מפורט להגדרת מעמד לומד תורה. בחור ישיבה יידרש ללמוד לפחות 45 שעות שבועיות, ואילו אברך בכולל יידרש ללמוד לפחות 40 שעות שבועיות, למעט ימי חופשה מאושרים. מסע המחאה הגדול: 19 מוקדים ברחבי הארץ יוצאים לכלא 10 חזקי שטרן | 24.06.26 לקראת מפגן חסר תקדים: במשטרה שוקלים צעד דרמטי לעצירת הרכבים משה בשן | 23.06.26 בנוסף, חל איסור מוחלט על התלמיד לעסוק בכל עבודה או עיסוק נוסף מעבר ללימודיו. הלומד מחויב לחתום על תצהיר משפטי בכתב המאשר את עמידתו בתנאים, לצד תצהיר תומך מראש הישיבה. ראש הישיבה מחויב לדווח לפוקד הצבאי עד ה-14 בכל חודש על כל תלמיד שחדל ללמוד במוסד בחודש הקודם. מערך מפקחים ייעודי מטעם משרד הביטחון יבצע ביקורות פתע פיזיות במוסדות אחת לשלושה חודשים.

תלמידי ישיבה ( צילום: שלומי כהן/Flash90 )

"קונץ אטיאס": הסנקציה על המוסדות

במסגרת מערך הפיקוח נקבעה הסנקציה המרכזית על המוסדות, המכונה במערכת הפוליטית "קונץ אטיאס" על שם השר לשעבר אריאל אטיאס שהיה מעורב בחוק בצורה ישירה. אם בביקורת תתגלה אי-נוכחות חוזרת ונשנית של 20% ומעלה מהתלמידים, תינתן לראש הישיבה התראה. אם המצב יימשך, המוסד יוסר מרשימת הישיבות המוכרות של משרד הביטחון.

יחד עם זאת, החוק אינו מטיל סנקציות פליליות או כספיות רטרואקטיביות על ראשי המוסדות. כמו כן, נקבע כי במקרה של הסרת מוסד, "תינתן לתלמידיה הזדמנות להירשם בישיבה אחרת". הדבר מאפשר לתלמידים לעבור מיידית לישיבה חלופית או להירשם תחת עמותה חדשה.

הקפאה מוחלטת של הליכים פליליים

הוראת השעה, המוגבלת למשך 90 ימים, מעניקה עצירה מוחלטת של ההליכים הפליליים נגד בחורים שנחשבים כיום כמי שלא התייצבו. במשך 90 יום לא יינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה בשל אי-התייצבות נגד מי שיצהיר כי למד בפועל החל מיום 1 ביולי 2023.

הרמטכ"ל יקים תוך 7 ימים ועדות מיוחדות בהרכב של אלוף-משנה ושני סגני-אלופים לבחינת הבקשות באופן פרטני. בחור שיגיש בקשה ותצהיר לוועדה בתוך חלון הזדמנויות של 30 יום מיום תחילת החוק, לא יועמד לדין, הליכים פליליים קיימים נגדו יופסקו לאלתר, ויעוכב ביצועם של פסקי דין חלוטים שהוגשו נגדו.

המלכודת: הסנקציות הכלכליות נותרות בעינן

לצד ההגנה הפלילית ומניעת המעצרים, הצעת החוק אינה פותרת או מבטלת את הסנקציות האזרחיות והכלכליות האישיות שהוטלו על הלומדים. כלל הגזירות הכלכליות הישירות – ובתוכן שלילת הסבסוד למעונות היום, ביטול ההנחות בארנונה למשפחות אברכים וסנקציות אזרחיות נלוות – ממשיכות ונותרות בעינן ללא שום שינוי או הקלה.

הבחורים והאברכים יהיו מוגנים מפני מעצרים ורדיפה של המשטרה הצבאית למשך תקופת החוק, אך המצוקה הכלכלית היומיומית בבתי האברכים נותרת ללא מענה חקיקתי, והמטרה האמיתית היא חנק כלכלי של עולם התורה והציבור החרדי, שאמור לגרום ללומדי התורה לעזוב את בתי המדרש.

הדרמה הפוליטית: מסר חד-משמעי לנתניהו

יצויין כי לפני כשבועיים פנו ראשי ישיבות ההסדר לראש הממשלה בנימין נתניהו והציעו "מתווה" משלהם להפסקת מעצר העריקים החרדים. המתווה כלל עידוד מסלולי שירות קיימים, הרחבת גיוס חרדים למשטרה ולכיבוי אש, ודרישה להגדלה דרמטית של התקציב הממשלתי לישיבות אלו.

על רקע התנגדותם הנחרצת של גדולי ישראל לישיבות ההסדר – המגייסות תלמידים לצבא ומשתפות פעולה עם הגורמים הנלחמים בעולם התורה – הועבר בימים האחרונים מסר תקיף לנתניהו: הנציגות החרדית דורשת שלא לנהל שום שיח, מגעים או שיתוף פעולה עם גופים אלו, המנסים לנצל את המצוקה לטובת אינטרסים זרים.

כאמור, בכירים בסיעות החרדיות שיגרו מסר ברור לקואליציה: ללא העברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, לא תהיה תמיכה בשום יוזמה קואליציונית. הדיונים המכריעים צפויים להתקיים בשבוע הקרוב, כאשר הנציגות החרדית מתעקשת על קידום מהיר של החקיקה החרדית.