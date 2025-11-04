ארכיון המדינה חושף אוספים ייחודיים שלא נראו, לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. באחד מהם נראים ציורי השלום ששיגרו ילדי קיבוץ נחל עוז | הציורים מבטאים את תקוות הילדים שבעתיד לא יהיו עוד קורבנות (בארץ)
לאורך חמישים השנים האחרונות, ביקורי נשיאי ארצות הברית בישראל לא היו רק אירועים חגיגיים – הם היו מראה חיה למערכת היחסים המשתנה בין ירושלים לוושינגטון | מהתמיכה האסטרטגית והקרה של ניקסון ועד האישית לוחצת וסוערת של טראמפ ונתניהו, כל ביקור נשא עמו פרק חדש בסיפור היחסים המיוחדים בין שתי המדינות (מגזין בבלי)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)