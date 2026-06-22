המצטרף החדש של בנט: מנכ"ל עמותה שנולדה בחיק השמאל הקיצוני

נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת 'ביחד', הכריז היום (שני) בגאווה על הצטרפותו של אלוף-משנה (מיל') אמיר סטרוגו לרשימתו לקראת הבחירות הקרובות. בנט לא חסך בשבחים וכינה את סטרוגו "גיבור צבאי וגם גיבור אזרחי", תוך שהוא מבטיח כי "בקרוב תראו אותו בהנהגת המדינה".

אלא שמאחורי המילים המכובדות על "חיבורים" ו"עשייה אזרחית", מתגלה תמונה שונה לחלוטין. בדיקת הרקע של סטרוגו חושפת כי השורשים הפוליטיים של המצטרף החדש נטועים עמוק בתוך מנגנוני השמאל הפוליטי המובהק של סוף שנות ה-90 - ימי הניסיונות להנשמת הסכמי אוסלו.

15 שנה בראש תנועה שצמחה מ"דור שלום"

סטרוגו כיהן במשך כ-15 שנה כמנכ"ל עמותת "אחריי! נוער מוביל שינוי", עד לפרישתו בינואר 2025. אף שהעמותה מציגה את עצמה כיום כקונצנזוס העוסק בהכנה לצה"ל, הצצה בהיסטוריה של הארגון מגלה מקור שונה לחלוטין.

תנועת "אחריי!" נוסדה ביולי 1999 כחלק אינטגרלי מפעילותה של תנועת "דור שלום" - ארגון השמאל הפוליטי שהוקם בנובמבר 1995 על ידי אנשי שמאל מובהקים, ובהם טל זילברשטיין ואיש העסקים דב לאוטמן. המטרה המוצהרת: להמשיך את המדיניות של ממשלת רבין - קרי, ויתורים על חלקים בארץ ישראל והמשך מתווה אוסלו.

בשיאה, הובלה התנועה על ידי יובל רבין. מתוך החממה הפוליטית הזו בדיוק, צמחה תנועת "אחריי!" שבראשה עמד סטרוגו במשך שני עשורים.

"שילוב מגזרים" או טשטוש זהות?

במהלך שנותיו כמנכ"ל, התגאה סטרוגו בכך שפתח שלוחות של העמותה במגזר החרדי ובמגזר הערבי. בעוד שבנט מנסה למסגר זאת כ"חיבור בין כל חלקי עם ישראל", מבקרים מימין מצביעים על כך שמדובר בהמשך הקו של אבותיה המייסדים של התנועה מ"דור שלום" - תפיסה השואפת לטשטש את האופי הציוני-לאומי של מוסדות החינוך.

אמנם אין חולק על זכויותיו הצבאיות של סטרוגו כלוחם ומפקד במגלן במלחמת לבנון השנייה ובקרבות השבעה באוקטובר, אך בזירה הציבורית, הבחירה של בנט להציב בחלון הראווה של מפלגתו אדם שצמח וניהל מערכת המחוברת בטבורה לארגוני השמאל ההיסטוריים, מעוררת שאלות בימין.