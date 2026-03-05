השגריר והשר לשעבר רון דרמר, שפרש מתפקידיו לפני חודשים ספורים, השתתף אמש בהתייעצות לילית שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע המלחמה באיראן | דרמר נחשב למקורב מאוד לנתניהו ולמי שהוביל עמו שורה של מהלכים בנושא איראן (בארץ)
שרים בממשלה מאשמים את רה"מ והשר רון דרמר בניהול מגעים עם ארה"ב על עתיד רצועת עזה, כשזה קורה תוך מידור מוחלט של חברי הקבינט והשרים בישראל | "'התנהלות סותרת ואינה הולמת התנהלות קואליציונית תקינה בסוגיות קריטיות מעין אלה'' (מדיני)
ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף, יועציו הבכירים של הנשיא טראמפ, נחתו במצרים לקראת יום דיונים נוסף בין ישראל לחמאס בתוכנית הנשיא לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה בעזה | גם השר רון דרמר וראש ממשלת קטאר יגיעו היום למצרים | בכירים במו"מ מציינים כי מדובר בימים מכריעים למשא ומתן | דיווח: חמאס דורש את שחרור גופות רבי המרצחים יחיא ומוחמד סינוואר (חדשות)
ניסיון החיסול בבירת קטאר כמעט השבית את מאמצי ארה"ב להשיג עסקה, אך בסוף נשיא ארה"ב טראמפ ניצל את המשבר כדי להכריע את חמאס, להניע את ישראל ולגבש תוכנית שלום אזורית שתשמור על בטחון ישראל ותוביל להפסקת הלחימה |לפי ה"וול סטריט ג’ורנל", בתוך ימים ספורים גובשה תוכנית אמריקנית לסיום הלחימה בעזה, כאשר המדינות הערביות נאלצו להתיישר לפי ההסכם | סיכום האירועים הדרמטיים (חדשות, מדיני)
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות חריגה את בכירי הממשלה, ברקע התמשכות המלחמה, ואמר על השרים ישראל כ"ץ ואלי כהן כי אינם שולטים טוב באנגלית, על שיקלי - "נזק מהלך, שילוב של יוהרה וחובבנות" | ודרמר? הוא לדברי לפיד, "סמרטוט אדום אצל הדמוקרטים" (אנשים)
השר רון דרמר צפוי להיפגש השבוע עם שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני | א-שייבאני נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לנשיא סוריה אחמד א-שרע | השניים נפגשו בעבר כמה פעמים כדי לגבש תשתית להסכם ביטחוני בין ישראל וסוריה (מדיני)
נתניהו שולח את השר דרמר לביקור חשאי באבו דאבי כדי לייצב את היחסים עם איחוד האמירויות אחרי ההסלמה בעזה והתרעות ביטחוניות על איומים פוטנציאליים | הביקור כולל דיונים על מצב הרצועה, כוונת ישראל לכבוש את העיר עזה והשלכות ביטחוניות רחבות (מדיני)
לראשונה בהיסטוריה הארוכה בין המדינות, בסוריה דיווחו הלילה באופן רשמי על פגישתו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר עם שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני שנערכה אמש בפריז, בהשתתפות שליח ארה"ב לסוריה ולבנון והשגריר האמריקני בטורקיה תומאס ברק (מדיני)
לאחר החלטת הקבינט ללכת על כיבוש עזה, מקורבו של נתניהו טען כי ישראל לא יכולה לאפשר לעצמה ללכת לעסקה חלקית מאחר והאשראי שיש לנו מארה"ב - מוגבל | במקביל, בקהיר לוחצים על חמאס, להתפשר ולהסכים להצעה המונחת על השולחן: "בקהיר הביעו ביקורת על קשה על התנהלות חמאס" (מדיני)
בפגישה בין השר רון דרמר לשר החוץ הסורי חסן א-שיבאני הוסכם כי סוגיית א-סווידא תועבר לאחריות אמריקנית, והאמריקנים יתחייבו לפקח על יישום ההבנות. הושגה הסכמה עקרונית על נסיגת כוחות השלטון הסורי והשבטים הבדואים מהכפרים הדרוזיים. כוחות דרוזיים מקומיים יבצעו סריקות עצמאיות כדי לוודא את פינוי הכוחות (חדשות)