השר לשעבר רון דרמר, מאישי האמון הקרובים ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו, נשא הלילה (בין שני לשלישי) נאום מקיף באירוע של ארגון "איחוד הצלה" בניו יורק. במהלך הערב הוענק לו פרס "גיבור ישראל", והוא ניצל את ההזדמנות להציג תמונת מצב אסטרטגית מפורטת על מצב איראן וחיזבאללה.

דרמר, שפרש מתפקידיו לפני חודשים ספורים אך ממשיך להיות מעורב בהתייעצויות ביטחוניות רמות דרג, התייחס לחששות העולים סביב מזכר ההבנות האמריקני מול טהרן. "לפעמים אנחנו כל כך הולכים לאיבוד באירועים הספציפיים שקורים בחדשות, שאנחנו לא לוקחים צעד אחורה ומבינים אסטרטגית איפה אנחנו", ציין.

"היכולת הגרעינית הצבאית הושמדה"

לטענת דרמר, לפני שנתיים וחצי, ב-7 באוקטובר, איראן היוותה איום קיומי על ישראל. עוצמתה של המדינה נשענה על שלושה אדנים מרכזיים: תוכנית הגרעין, מערך הטילים הבליסטיים ורשת השלוחות האזוריות – חיזבאללה, חמאס והחות'ים.

"כמעט שלוש שנים לאחר מכן, היכולת הגרעינית הצבאית של איראן הושמדה", הכריז דרמר בפני הקהל. "מה שהיה להם קבור בכמה אתרים תת-קרקעיים הוא חומר מועשר מאוד שקבור מתחת לאדמה. זהו". הוא פירט כי חיל האוויר הישראלי פגע במערכי ייצור הצנטריפוגות, במתקני ההעשרה וההמרה, ואף במדענים שעסקו בפיתוח "נשק להשמדה המונית".

בנוגע למערך הבליסטי, דרמר ציין כי הוא "הוחזר לאחור בכמה שנים". לדבריו, התקיפה האחרונה עיכבה את יכולת ייצור הטילים של המשטר "אולי ארבע או חמש שנים אחורה" – פרק זמן המאפשר לישראל לשדרג את מערכות ההגנה האווירית שלה, ובכלל זה את פרויקט "כיפת ברזל 2.0".

"זה לא הסכם גרעין – זה הסכם לשחרור לחצים"

בכל הנוגע למגעים הנוכחיים מול טהרן, הבהיר דרמר: "קודם כל, זה לא הסכם גרעין. זה הסכם לשחרור לחצים כלכליים, לפתוח את מצרי הורמוז ולסיים את המצור. זה כל מה שהוא עושה". הוא ציין כי דונלד טראמפ ואנשי צוותו מעריכים כי בתוך "שבועיים, שלושה שבועות" יתברר האם ישנו סיכוי להגיע להסכם גרעיני אמיתי.

עם זאת, דרמר סייג מיד: "תספרו אותי בין הספקנים שהם יצליחו לעשות הסכם גרעין, כי אני לא רואה את איראן עושה את הוויתורים האלה. הם לא עשו את הוויתורים תחת לחץ, ואני לא חושב שהם יעשו אותם תחת פחות לחץ".

לדבריו, הסכם ראוי לשמו ייחשב כזה רק אם יוביל להוצאת כל החומר המועשר משטח איראן, לפירוק מתקני ההעשרה ולחיסול מוחלט של התוכנית "לדור שלם". "אני בספק שזה יקרה", סיכם. "קחו נשימה עמוקה. זה מסדרון שעשוי להוביל למשהו אחר בעתיד. בינתיים, איראן חלשה בהרבה משהייתה".

חיזבאללה: "25% ממה שהיה"

בהמשך דבריו סקר דרמר את המצב בחזית הצפונית. "חיזבאללה אינו הכוח שהיה לו ב-7 באוקטובר", אמר, והעריך כי אף על פי שלארגון נותרו יכולות מסוימות, מדובר ב-"אולי 25% ממה שהיה קודם".

הוא הסביר כי על מנת להכריע באופן מוחלט את חיזבאללה, כל עוד השלטון באיראן נותר על כנו, צה"ל היה נדרש "לכבוש את כל לבנון" ולהישאר בה לאורך זמן, תוך הבטחת שליטה מלאה בגבול עם סוריה. "אנחנו צריכים צבא בערך פי שניים מגודל צה"ל. תבינו שזה מה שהיינו צריכים לעשות", הדגיש.

השר לשעבר הדגיש כי הלקח המרכזי שעל ישראל להפיק מאירועי שבעה באוקטובר הוא ש-"ישראל לא תאפשר לארגון טרור לצבור כוח על גבולותינו. זה לא יקרה". הוא הסביר כי מתווה הפסקת האש האחרון בלבנון שונה מהותית מזה של שנת 2006, מאחר שארצות הברית העניקה לישראל גיבוי מלא לפעול מול כל איום מתגבש.

"הפסקת האש הזאת הייתה אסון לחיזבאללה. בין נובמבר 2024 למארס השנה חיזבאללה איבד 450 מחבלים. מספר החיילים שנהרגו, מספר האזרחים שנהרגו בזירה הזאת - אפס. זו הפסקת אש טובה. הם מפסיקים - אנחנו נלחמים"

"ישראל – בת הברית החשובה ביותר של אמריקה"

בכל הנוגע למערכת היחסים בין ירושלים לוושינגטון, חזה דרמר כי ישראל תמצב את עצמה כ-"בת הברית החשובה ביותר של ארצות הברית במאה ה-21", בעיקר על רקע היתרונות הטכנולוגיים והביטחוניים שלה. "אתם צריכים כוח באזור שיכול להקרין ולהגן על אינטרסים אמריקניים ועוצמה אמריקנית. הכוח הזה הוא ישראל", טען.

דרמר הדף את הביקורת הנשמעת מצד גורמים בימין האמריקני, דוגמת הפרשן השמרני טאקר קרלסון, וכינה את הטענה לפיה ישראל מזיקה לאינטרס האמריקני כ-"אבסורד". לדבריו, "ישראל היא בת הברית הטובה ביותר שיש לארצות הברית בכל מקום".

הוא הוסיף כי במסגרת המאבק האסטרטגי מול סין, "אם אתה המנהל של אמריקה… הדבר הראשון ביום הראשון הוא לקנות ישראל", לאור המובילות הישראלית בתחומי הסייבר, הבינה המלאכותית והרכבים האוטונומיים. "מדינות מוחזקות יחד בסופו של דבר על ידי אינטרסים", סיכם דרמר. "ישראל חשובה לביטחון הלאומי של אמריקה ולשגשוג הלאומי של אמריקה".

"אנחנו לא רק עם"

בנושא המשא ומתן לשחרור החטופים, תיאר דרמר את הדילמה המורכבת הניצבת בפני הנהגת המדינה והציבור בישראל: “מצד אחד, אתה צריך להביא את כל החטופים הביתה. זו מטרה ברורה. מצד שני, אתה אחראי גם לביטחונם של 10 מיליון אזרחי ישראל”. הוא ציין כי היו מי שקראו להתמקד אך ורק בלחימה ולוותר על החטופים, ומנגד כאלו שקראו לעצור את המערכה למענם. “עמדתי היא שאפשר גם לנהל את המלחמה וגם להביא את החטופים הביתה. המפתח היה שילוב של לחץ צבאי ולחץ דיפלומטי. זו נוסחת הקסם”.

לדבריו, חמאס שאף לגרור את המשא ומתן למשך “עשר שנים”, והתמרון הקרקעי הישראלי לעומק העיר עזה הוא זה ש-“פתחה את הדרך לעסקה”. במקביל, הדגיש את החשיבות של המנופים הדיפלומטיים שהפעילו הנשיא דונלד טראמפ ושליחיו המיוחדים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, שרתמו למאמץ את מדינות האזור, “כולל השחקנים תומכי החמאס, קטאר וטורקיה”. דרמר קבע כי “המלחמה הסתיימה בתנאים של ישראל”, אך הבהיר: “העבודה לא הסתיימה. מי שחושב שישראל תשאיר את חמאס חמוש, שניים או שלושה קילומטרים מהאוכלוסייה שלנו, עובד על עצמו”.

בסיום הראיון נרשם רגע מרגש במיוחד כאשר על הבמה עלה בר קופרשטיין, ששוחרר משבי חמאס, והודה לקהל ולעוסקים במלאכת הפדיון: “הייתי שם שנתיים, ועכשיו אני כאן. תודה”.

דרמר פנה אליו בהתרגשות ואמר כי פניהם של החטופים הפכו לחלק בלתי נפרד מכל בית בישראל: “I לא מאמין שהיה אי פעם יום שמח יותר מאותו בוקר שבו 20 חטופים, כולל בר, נכנסו לישראל. כל המדינה נראתה כאילו גבהה בשלושה מטרים”. הוא פנה לבר והוסיף: “העולם כולו התגייס עבורכם והפעיל לחץ על ממשלות. הם לא שכחו אותך. הקהל הזה לא שכח אותך. אתה עמוק בליבנו”. דרמר שיתף כי נפגש בעבר עם בני משפחתו של קופרשטיין ואמר לו: “בשבילי היית דמות גדולה מהחיים”. הוא חתם את דבריו באמירה: “היהודים הם לא רק עם ואמונה, אנחנו משפחה”.