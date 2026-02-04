"הקצין שאל אותי למה חזרתי לעזה. הוא אמר שהיא הרוסה. אמרתי לו שחזרתי בשביל ילדיי ומשפחתי", כך טוענת פלסטינית שעברה אתמול את מעבר רפיח לתוך עזה, לצד ארבע פלסטינים נוספים שחזרו לחורבות העיר | מהדיווח עולה כי מיליציית אבו-שבאב מעורבת היטב בתהליך הבדיקה והסינון, ואף מתפעלים עמדה בה מוצע לעזתים להתגורר בשטחם (חדשות)
לראשונה זה קרוב לשנה ייפתח המעבר לשני הכיוונים, בכפוף לאישור ביטחוני ישראלי ולפיקוח האיחוד האירופי אך ללא נוכחות צה״לית פיזית בשטח | בשלב הראשון רק תנועת אנשים, בעוד חמאס לוחץ להכניס גם סחורות – ובצה״ל מתנגדים (חדשות)
לאחר שנתיים של חסימה הרמטית, רכבת אווירית של אישורים ביטחוניים יצאה לדרך. מחר עשוי להיפתח מעבר רפיח לתנועה, אך המנגנון החדש מעורר סימני שאלה: פקחים אירופאים בשטח, והצצה ישראלית דרך מסכים בלבד. כל הפרטים על המהלך הדרמטי (פוליטי מדיני)
שרים בקבינט המדיני ביטחוני מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה לעבור לשלב ב' ולפתוח את מעבר רפיח | השרה סטרוק: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | השר סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית" | השר בן גביר: "אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד" | לשכת רה"מ טענה כי מדובר בהסכמה "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" (חדשות, מדיני)
עם תום כינוס הקבינט, לשכת ראש הממשלה מסרה כי "צה״ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז״ל, עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה״ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח" (מדיני)
כלי טיס של חיל האוויר חיסל את מחבל חמאס מוחמד אל-עמור בחאן יונס, באמצעות בהכוונה מודיעינית של אמ"ן | לפי דובר צה"ל, אל-עמור שימש כאחראי מסוף הסחורות במעבר רפיח, ובמסגרת תפקידו ניהל מאות הברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי לשטח הרצועה וסייע באופן ישיר להתעצמות חמאס (צבא)
בזמן שבישראל נערכים לקראת השלב השני בעסקת החטופים, ובניגוד להצהרות ראש הממשלה, הבוקר נחשף שמעבר רפיח שנפתח בימים האחרונים, מנוהל בידי אנשי הרשות הפלסטינית, המנהלים אותו יחד עם כוח אירופי מיוחד, וגורמים מצריים | אבו מאזן ביקש מאנשיו לא להתראיין בעניין - בעקבות הרגישות הפוליטית בישראל | כל הפרטים (חדשות, מדיני)
ברקע הדיונים לקראת השלב השני בעסקה, העיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי מדווח כי בפגישה שקיימו ראש המוסד דדי ברנע, וראש השב"כ רונן בר, עם ראש המודיעין המצרי חסן רשאד בקהיר, סוכם שהרשות הפלסטינית תנהל את מעבר רפיח בצד הפלסטיני בעזה, תחת פיקוח ומעקב בין-לאומיים של האו"ם (חדשות)