פינוי רפואי: 97 חולים ומלווים יצאו מרצועת עזה

צוותי אגודת הסהר האדום הפלסטיני השתתפו היום (שלישי) בפינוי רפואי נוסף לעבר מעבר רפיח היבשתי, כך על פי דיווחים פלסטיניים. הפינוי כלל 97 בני אדם, בהם 35 חולים ו-62 מלווים, במסגרת המאמצים המתמשכים לאפשר לחולים לקבל טיפול רפואי מחוץ לרצועה.

הליך ההתכנסות החל בבית החולים לשיקום רפואי של הסהר האדום הפלסטיני במחוז חאן יונס. צוותי האגודה השתתפו בקבלת החולים והמלווים, במתן סיוע לוגיסטי והומניטרי נדרש, ובסיוע להסדרת מעברם במסגרת התיאומים שנקבעו בשטח.

ארגון הבריאות העולמי ניהל את מבצע הפינוי וביצע את התיאום עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות השלמת ההליכים הנדרשים ליציאת החולים ומלוויהם דרך מעבר רפיח היבשתי. יצוין כי המעבר נפתח מחדש לאחרונה במסגרת הבנות הפסקת האש, לאחר שהיה סגור מאז מתקפת הפתע הרצחנית של חמאס בשמחת תורה.

הפינוי נערך במסגרת המאמצים ההומניטריים המתמשכים להוציא מרצועת עזה חולים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד שאינו זמין בתוך הרצועה, לנוכח האתגרים הקשים שעמם מתמודדת מערכת הבריאות והעומס המתמשך על המוסדות הרפואיים.

פלסטיניות שעברו במחסום הלינו על תנאי הבידוק וטענו כי נאלצו לעבור את התהליך כשהן כבולות ועיניהן מכוסות. הודא אבו עאבד, בת 56 מח'אן יונס ששבה מטיפול רפואי במצרים, תיארה את המעבר כאירוע קשה וטענה כי החקירה הביטחונית נמשכה למעלה משעתיים.

יצוין כי הפיקוח הישראלי מתבצע מרחוק בלבד, באמצעות מערכות ניטור, בקרה ומעקב, ולא באמצעות חיילים בשטח המעבר. מצרים מעבירה מדי יום לישראל רשימה של התושבים המיועדים לחצות את המעבר ביום שלמחרת, לשני הכיוונים.