בעולם שבו 95% מהיקום מורכב מחומר ואנרגיה שאיננו יכולים לראות או למדוד ישירות, קבוצת מדענים בוחרת למצוא השראה דווקא באמונה | מהחלק הנגלה שבתורה או מהקבלה, חוקרי חומר אפל ואנרגיה אפלה מספרים כיצד היסודות הרוחניים שלהם אינם מתחרים במדע, אלא מזינים את הסקרנות ואת תחושת הפליאה שמניעה גילוי אמיתי (בעולם)
לרגל יום פטירתו של הרבי בעל השפתי-צדיק זצ"ל - 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של צדיק יסוד עולם שתפילתו הייתה בוקעת רקעים | מעשה נפלא על חתן שאיחר לחתונה וזכה לברכה לעושר גדול | "שִׂפְתֵי צַדִּיק יֵדְעוּן רָצוֹן" (יהדות ואקטואליה)
סיפור חציית הים, המיסיונרים שהופתעו ופסיקת הראשון לציון: סיפורם המדהים של "בני מנשה" – צאצאי שבט יוסף, הממתינים לעלייה מאז המכתב ההיסטורי לראש הממשלה - בזכות הציר המדיני בין ישראל והודו | לפי המתווה שאושר עד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם וקליטתם של כ-6,000 איש, שצפויים להשתלב בקהילות דתיות בישראל (מגזין)
לרגל יום פטירתו של הרב יונתן זקס זצ"ל, שחל בתאריך כ' חשוון, 'בבלי' עם שורות קצרות על רבה של בריטניה שהיה 'לפה' ליהדות התפוצות, איש הגות ענק שהרבה תורה ואמונה בישראל | "על ישראל גאוותו" (יהדות ואקטואליה)
פרשת וירא שואלת שאלה אחת: מה קורה לאמונה שלך כשהחיים לוחצים? פיטורים פתאומיים, אבחנה רפואית מטרידה או קונפליקט משפחתי שמתפוצץ | בין הכנסת האורחים, מהפכת סדום והעקדה - נולדת תורת נפש שלמה: איך להפוך פחד למנוף, אהבה לכוח מרפא, ראייה פנימית לכלי ניווט, ואי־ודאות למרחב של בחירה? (יהדות)
בית הכנסת ההיסטורי ימבול בשכונת בלאט באיסטנבול נפתח מחדש לאחר שנתיים של שיקום מקיף | הפתיחה מציגה לתיירים ולציבור המקומי תערוכה מרתקת בשם "חדרים נשכחים", הכוללת חפצים נדירים שהתגלו בחדר אחסון נסתר (חדשות בעולם)
כשהעולם מוצף בסיפורי כאב בלתי נגמרים - ממלחמות ועד אסונות הומניטריים - הלב שלנו מתחיל להתעייף | למה דווקא כשמספר הקורבנות גדל, החמלה שלנו דועכת? | מסע מרתק אל עומק הפסיכולוגיה של הרגש האנושי, דרך מחקרי מוח, ניסויים מרתקים ומקורות יהודיים שמציעים איזון: חמלה מדודה שאינה שוכחת, אך גם לא שוקעת תחת העול (פסיכולוגיה)
בלב הימים הנוראים עומדת מצוות התשובה, הרגעים האחרונים של השנה בהם האדם מעיף מבט מבוהל על השנה שחלפה ורק רוצה להתחרט ולשוב אל ה' | האם יש אפשרות לעשות תשובה רק בשביל ג'וב? ומי היה אותו נכד אובד של משה רבנו שחזר ושוב אבד? (מגזין בבלי)
שורד השבי קי'ת סגל שיחזר את התחזקותו דווקא בשבי חמאס: "התחלתי להרגיש תחושה מאוד חזקה של השתייכות, היהדות תפסה מקום מאוד מאוד משמעותי אצלי, ומאוד חיזקה אותי" | על הרגעים הקשיים בשבי חמאס הוא סיפר: "ככל שברצועת עזה ניסו לגרום לי להתאסלם, הרגשתי בן לעם היהודי" (חדשות בארץ)
מדוע הגוי חושב שיהודי יעלה על ספינה בשבת, למרות שזה אסור? | למה לא נוהגים לקיים את מנהג שש תקיעות השופר לפני שבת? | איך נהגו בארצות אשכנז להודיע לכלל הציבור ששבת נכנסת? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
מי צריך לשרוף את התרומה בימינו? | מדוע לדעת החזו"א לא הקפידו לתת תרומות ומעשרות דווקא לכהנים וללווים? | והאם כדי לתקן את הטבל חייבים לתת את התרו"מ למי שראוי להם, או שאולי מספיקה ההפרשה בלבד? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו
יום בלי הלכות יחודיות, בלי תקיעות ובלי מצוות - אבל חז"ל קובעים שהוא כמו יום הכיפורים | מה באמת קרה בט"ו באב? מה סוד השידוכים, המחולות והאהבה הגדולה שיורדת לעולם? מסע מרתק בין הגמרא, הקבלה והנשמה היהודית (יהדות)
הקשר בין תפילה, אמונה ובריאות הנפש מקבל כיום התייחסות רחבה - מהמקורות וההגות היהודית, דרך מחקרים עכשוויים במדעי החברה, ועד ליישומים קליניים ותרבותיים מגוונים ברחבי העולם | התפילה מתגלה לא רק כמעשה רוחני אישי, אלא כעוגן רגשי, כלי טיפולי, ומשאב תרבותי-חברתי משמעותי להתמודדות עם חרדה, דיכאון ואתגרי החיים בעידן הנוכחי (פסיכולוגיה)
הליבה הרוחנית של עם ישראל: הסנהדרין כמוסד משפטי ורוחני עליון, בתי הכנסת כמרכזי קהילה ותפילה, הסידרא כמקום התכנסות החכמים, והישיבה כמוקד לימוד ופסיקה - מבט על המוסדות שעיצבו את הזהות היהודית לדורותיה (חרדים)
ניתוח גרפולוגי מראה כיצד המרגל הישראלי אלי כהן הי"ד, שעות לפני מותו, שינה את חתימתו — והיא הפכה לסמל מובהק של גורלו | בחתימה אחת, בתוך עיגול שהיה סמל ההגנה שלו כל חייו, הופיע צל גרדום. האם היה זה תת-מודע? האם זו הייתה פרידה מודעת? | ניתוח מעמיק במיוחד של יוסי עבדו - גרפולוג מוסמך, מומחה למדעי הכתב והנפש ולשעבר גרפולוג במצ"ח, מנתח את כתב ידו וחתימתו וחושף את מה שאירע בימיו האחרונים של המרגל הנודע (מגזין כיכר)