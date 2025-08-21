כמנהגו בקודש: רגע לפני שהמריא במטוס פרטי לעיירת הנופש בניו המפשייר, עלה האדמו"ר מסאטמר להיכל הישיבה והותיר את הבחורים עם קושיה עצומה בגמרא • אל האדמו"ר התלווה חתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש • ומי קיבל את פניו ביעד? (חסידים)
יומי דפגרה היו חלק משגרת היום של תלמידי החכמים כבר מזמן התלמוד, אך אם בתחילה היו אלו ימי חג או ימים המיועדים למלאכה, עם השנים נעשו חלק מימות השנה למועד מנוחה שבו הישיבות יוצאות לפגרות ממושכות - ימי בין הזמנים | מהו אם כך המקור למנהג זה? מיהם חכמי ישראל שקראו לביטולו? ולמה גדולי הדור בדורות אחרונים הזהירו דווקא מפני ביטולו וקראו לקיימו אך מתוך שימת לב לכמה תנאים? | וְקוֹיֵ יְהוָה יַחֲלִיפוּ כֹחַ (עולם הישיבות)
מי אמר שצריך לעמוד בתור לצ’ק-אין, לחפש דרכונים או ליסוע שעות כדי להרגיש חופשה אמיתית? עם כמה שינויים קטנים וזולים, גם הבית שלכם יכול להפוך לווילה מפנקת על חוף ים, כזאת שמעלה חיוך בכל פעם שאתם נכנסים לסלון | הנה הטריקים שהמעצבים לא מספרים לכולם - ואתם יכולים ליישם כבר היום (בית)
בית המשפט הגבוה בלונדון דחה את עתירת קרן ויקימדיה נגד תקנות הסיווג של החוק מעורר המחלוקת, אך הותיר פתח לערעורים עתידיים; ארגוני חופש ביטוי מזהירים מפגיעה בחרויות - והממשלה מתעקשת שמדובר בהגנה על הציבור (בעולם)
בחופש הגדול, הורים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם סירובים, ויכוחים ומאבקי כוח מול הילדים - דווקא כשיש זמן איכות להיות יחד | אבל יש דרך אחרת. בעזרת כלים פסיכולוגיים מבוססי מחקר, שיח אמפתי, יצירת בחירה והצבת גבולות בריאים, אפשר לשכנע את הילדים לשתף פעולה בלי איומים, בלי שוחד ובלי עימותים מתמשכים | נסקור שיטות יעילות, עדינות ובעיקר אנושיות, שיהפכו את ימי החופש לבית הרמוני יותר – גם כשאין סדר יום קבוע (פסיכולוגיה)
איך הופכים את החופש ממילוי זמן למילוי נשמה? יוסי עבדו חושף את הכלים שיאפשרו לכם להשתחרר מדאגות, לחצים ופחדים - ולמצוא את עצמכם מחדש | הכלים שיעזרו לכם לנשום, לשחרר, ולצאת מהחופש עם חיוך פנימי אמיתי, כי חופש זה לא רק גנים וצימרים – זה הזמן לטפל בעצמנו (פסיכולוגיה)
גם הכוונות הטובות ביותר עלולות להחמיץ את המטרה כשאנחנו מקשיבים לילד בדרך שגורמת לו להרגיש לא מובן או לא חשוב | פנייה אוטומטית לעצה, הטפת מוסר או השוואה לעצמנו - כל אלו עלולים לשדר דווקא ניכור במקום קירבה | כדי לעזור לילד לפתח ביטחון רגשי ואמון בקשר, חשוב להימנע מההרגלים הללו ולבחור בהקשבה אמפתית, סבלנית ומכילה (פסיכולוגיה)
האדמו"ר מבאבוב-45 שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש 'סקוטסדייל שבאריזונה' | במהלך ימי הנופש נפגש האדמו"ר עם רבנים מקומיים, ואף הניח תפילין לפרחי החסידים שבאו ממרחקים | בהמשך נצפה האדמו"ר עוסק בלימוד התורה הק', ובנאות דשא לרוח היום | צפו בתיעוד מרהיב וסיקור סדר היום והזמנים (חסידים)