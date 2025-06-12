מנתוני דובר צה"ל עולה תמונה של התקפיות חסרת תקדים באיו"ש: למעלה מ-1,770 מבוקשים נעצרו, עשרות מחרטות הושמדו ומיליוני שקלים שיועדו לטרור הוחרמו. במקביל, חטיבות "הבזק" החדשות סיימו אימונים אינטנסיביים ועוברות לפריסה מבצעית בכלל הגזרות (צבא וביטחון)
תוך שעות בודדות - מספר מחבלים חוסלו בשלוש תקיפות של חיל האוויר בג'נין ובקאבטיה | צה"ל ושב"כ חיסלו מהאוויר חוליית מחבלים שהייתה בדרכה לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, לאחר החיסול נצפו פיצוצי משנה מהרכב של מטעני החבלה | צפו בחיסול (צבא)
המבצע בג׳נין העלה חשש, כי מדינת ישראל סומכת על עבודת מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, חה״כ אביחי בוארון פנה בשאילתה לשר הביטחון ישראל כץ על המשך הפעילות באיו״ש, והערכות צה״ל וכיתות הכונננות לשחרור מאות מחבלים בעסקת החטופים (חדשות)
שעות לאחר תחילת מבצע "חומת ברזל" בג'נין, הבוקר (רביעי) פורסמו ברשתות החברתיות הפלסטיניות תיעודים של הרס רב שנזרע ברחובות ג'נין בעקבות גילוחם על ידי דחפורי צה"ל | עד כה דיווחו בג'נין על עשרה מחוסלים במקום (חדשות, צבא)