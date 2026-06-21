11,500 פעולות, 1,770 עצורים: צה"ל מנקה את יו"ש | תיעוד

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

מערכת הביטחון פרסמה היום (חמישי) סיכום מקיף של חצי שנה של פעילות התקפית אינטנסיבית בפיקוד המרכז, המציג תפיסה ביטחונית חדשה שנועדה לעצב מחדש את המרחב הביטחוני ביהודה ושומרון ולסכל איומי טרור עוד בטרם הבשילו.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, מדובר בשינוי אסטרטגי משמעותי, ששיאו במבצע 'חומת ברזל' במחנות הפליטים בצפון השומרון – ג'נין, טולכרם ונור א-שמס – שם השיגו כוחות צה"ל שליטה מבצעית מלאה ופירקו תשתית טרור ממומנת ומשוריינת.

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

11,500 פעילויות ו-1,770 מעצרים מקרון טוען: זו הסיבה שטראמפ שינה את יחסו לנתניהו יוסי נכטיגל | 19.06.26 הנתונים המספריים משקפים את עוצמת האכיפה בשטח: מאז תחילת שנת 2026, ביצעו כוחות צה"ל 11,500 פעילויות התקפיות, הכוללות מעצרים ומבצעים מיוחדים. במסגרת הפעילות הוחרמו כ-570 כלי נשק חמים, בהם רובי M16, אקדחים ונשק מאולתר, לצד השמדת 40 מחרטות לייצור מטענים וציוד צבאי. בנוסף, כוחות הביטחון איתרו והחרימו 7.8 מיליון ש"ח שיועדו לפעילות חבלנית עוינת, ויותר מ-1,770 מבוקשים נעצרו, בהם פעילים שעסקו בטרור, בהסתה ובייצור אמצעי לחימה. כזכור, לוחמי יהל"ם וגדוד 967 פעלו לאחרונה במחנה בלאטה וראס אל עין, שם אותרו והושמדו 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה.

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

אוגדה 96 וחטיבות 'הבזק' – בניין כוח משמעותי

במקביל לפעילות המבצעית באיו"ש, השלים צה"ל מהלך משמעותי של בניין כוח כחלק מלקחי ה-7 באוקטובר, עם הקמתה של אוגדה 96 ('עוצבת יגלעדי') והקמת חטיבות 'הבזק' (חטיבות דוד).

החטיבות, המורכבות מ-25 גדודים ומתבססות על למעלה מ-15,000 אנשי מילואים – רובם מתנדבים – עברו תהליך הכשרה אינטנסיבי וכעת עוברות לגזרות הבית שלהן. חטיבת 'נגבה' נפרסת לפיקוד הדרום, חטיבת 'יהונתן' תפעל באיו"ש, חטיבת 'תל חי' לפיקוד הצפון, בעוד חטיבות 'ארי' ו'ישראל' ימשיכו לפעול תחת פיקוד אוגדה 96.

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

מוכנות מבצעית גבוהה

במסגרת תרגילים שבוצעו, הציגו הגדודים מוכנות מבצעית גבוהה, עם זמני התייצבות מהירים של פחות משעתיים ואחוזי התייצבות שחצו את רף ה-90% – עדות לחוסן המילואים ולמוכנות למשימות הגנה מהירות.

התפיסה החדשה משקפת שינוי מהותי במדיניות הביטחונית ביהודה ושומרון, ממעבר מתגובתיות להגנה אקטיבית, תוך שליטה מבצעית במוקדי הטרור ופירוק תשתיות עוד בטרם הבשילו לפעילות. כפי שחשף השב"כ לאחרונה, ארגוני הטרור ממשיכים לפעול מחוץ לגבולות ישראל, ובכלל זה מטורקיה, בניסיון להכווין פעילות טרור לשטחי יהודה ושומרון.

סיכום חצי שנתי באיו"ש ( צילום: דובר צה"ל )