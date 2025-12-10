השבוע התקיים מעמד פתיחת בית הוראה "שולחן ערוך בטהרה" בשכונת רמות ד' בירושלים להלכות טהרה בנשיאות הגאון רבי יעקב שכנזי, מו"צ העדה החרדית הספרדית, ורבי רפאל שרבאני, ראש מוסדות "שולחן ערוך" י-ם | במעמד שולבה גם פתיחת מכון "ללמוד וללמד" להלכות שעטנז, מילה, ספרות ושחיטה בנשיאות הגאון הרב כתריאל ניסים חיות, ראש בית המדרש "היכל ניסים" (חרדים)
לקראת יום פטירתו של הפוסק ורב רבנן, רבי אברהםדוד מבוטשאטש זצ"ל בעל האשל אברהם, שחל בתאריך כ"ט תשרי | 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הרבנית ופסקיו הנודעים, וכיצד הצדיק מפרמישלאן עורר עליו רחמים | ד’ אמות של הלכה (יהדות ואקטואליה)
לרגליום פטירתו של רבי שלמה גאנצפריד זצ"לבעל הקיצור שולחן ערוך,שחל בתאריך כ"חתמוז - ‘בבלי’ עם שורותקצרות על דמותו של אחד מגדולי הפוסקיםבדורות האחרונים, שספריו נלמדים בכל בית בישראל |על ספריו הרבים 'מאיריהעיניים' וחידוש אחד גאוני במצוותמשלוח-מנות| “שלימה משנתך"(יהדות ואקטואליה)
בני ברק של מעלה וענקיה ליוו את רבי שלמה אלימלך זצ"ל, שהיה נסתר. גנוז. שקט. נעלה מכל ניגודים, בוער באש התורה - והבריות לא ידעו |הוא היה אומר: "די בניצוץ אחד של אמת לאמיתה לשרוף את כל הקש המלאכותי" (חרדים)
לרגליום פטירתו של רבנו בעל הטורים,שחל בתאריך י"בתמוז – שורות קצרות על דמותושל גדול הפסוקים שממנו יצאה הוראה לישראל|על לימוד תורה מתוךהדחק והסירוב להתפרנס מלימוד תורה |המעשה הנורא שהלךבעל הטורים בעצימת עיניים אל אביו הרא"ש|ד’ אמות של הלכה(יהדותואקטואליה)
רבינו
הגאון רבי שמואל הלוי קעלין זצ"ל
בעל "מחצית
השקל"
שנפטר
בתאריך א’ ניסן | שורות קצרות על
גאון עצום וחסיד מופלג, שהעמיד
תלמידים הרבה |
על פירושו
הנודע מחצית השקל ומידת גמילות החסד שנהג ברמים | מעשה נורא אודות המצבה
שהקימו על קברו בניגוד לרצונו | "שקל הקודש" (יהדות
ואקטואליה)
הרב דוד הלוי סגל (ה'שמ"ו
– ה'תכ"ז),
שנודע בשערים בכינויו
הט"ז,
שתאריך פטירתו חל בכ"ו
בשבט - שורות
קצרות על אחד מגדולי הפוסקים האשכנזיים
ששמו הלך לפניו בזכות חיבורו המונומנטלי
"טורי
זהב",
חייו, פועלו והשפעתו
לדורות |
"ד’ אמות של הלכה"
(יהדות ואקטואליה)
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