השופטת דפנה ברק-ארז התנגדה להריסת ביתו של מתכנן פיגוע התופת באוטובוסים בגוש דן, והדגישה בפסק דינה כי האמצעי של הריסת בתים יוחד למעשי טרור קטלניים, ולכן מקרה שהסתיים ללא נפגעים חורג מתקדימי העבר (חדשות משפט)
בעוד דם יהודי נשפך כמים ברחובות, במדינת ישראל ממשיכים עסקים כרגיל והתשובה המגוחכת לפיגוע המחריד בו נרצחו בני משפחת גז הי"ד, היא הריסת בתי המחבלים | משפחות המחבלים יוכלו לערער כנגד ההחלטה (חדשות ביטחון)
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